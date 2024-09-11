Чей бывший Николай Сердюков?

Блогер средней популярности Николай Сердюков неожиданно стал отечественной звездой благодаря роману с Ксенией Бородиной .

Известно, что пара познакомилась на проекте ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон». При этом Ксении и Николаю удавалось скрывать взаимную симпатию от других участников. Например, один из героев шоу, Давид Ниамеди, признался корреспонденту издания Teleprogramma.org , что не замечал зарождающихся отношений между Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым

«Хотя со стороны Николая были в ее адрес комплименты, шутки, это считывалось все. Но вот внимания от Ксюши к Николаю я не видел», — заявил Давид Ниамеди Teleprogramma.org.

Сейчас Ксения Бородина выглядит счастливой, однако она должна понимать, что со своей бывшей женой, блогером Алиной Акиловой, Николай Сердюков расстался не самым красивым образом. Если быть точнее, он обидел ее маму Ларису Борисовну. В соцсетях она писала: «Мой бывший зять унизил меня, оскорбил и много гадостей наговорил после развода».