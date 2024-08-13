Бородиной это надо увидеть — заявление мамы Акиловой о Сердюкове: такая обида и боль!

Ксения Бородина в настоящий момент наслаждается чувствами к Николаю Сердюкову, с которым познакомилась на шоу «Последний герой. Русский сезон». И что бы сейчас ни говорили ведущей про ее бойфренда, она ничего слышать не хочет.

Но, может быть, крик души его тещи Ларисы Борисовны от 2022 года в соцсетях заставит ее о чем-то задуматься?

Мама Алины Акиловой, экс-жены Николая Сердюкова, опубликовала его фото и написала под ним: «Мой бывший зять, который унизил меня, оскорбил и много гадостей наговорил после развода. Настроил дочь против меня и внес раздор в нашу семью, прячась за спиной маленькой девочки Николь. Запомните его».

Интересно, конечно, что там произошло? Но вряд ли это расскажут широкой публике Алина Акилова и ее мама. Поэтому мы попытались понять ситуацию, обратившись к клиническому психологу Родиону Барабанову .

«Обычно в таких ситуациях человеком движет глубокая обида и взаимно ощущаемая несправедливость, когда стороны конфликта считают друг друга неправыми и ущемленными. Здесь по большей части отстаиваются права и границы дочери Ларисы Борисовны», — прокомментировал ситуацию эксперт.