Бородиной это надо увидеть — заявление мамы Акиловой о Сердюкове: такая обида и боль!

Но, может быть, крик души его тещи Ларисы Борисовны от 2022 года в соцсетях заставит ее о чем-то задуматься?
Мама
Интересно, конечно, что там произошло? Но вряд ли это расскажут широкой публике Алина Акилова и ее мама. Поэтому мы попытались понять ситуацию, обратившись к клиническому психологу
«Обычно в таких ситуациях человеком движет глубокая обида и взаимно ощущаемая несправедливость, когда стороны конфликта считают друг друга неправыми и ущемленными. Здесь по большей части отстаиваются права и границы дочери Ларисы Борисовны», — прокомментировал ситуацию эксперт.
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Пост мамы Алины Акиловой. Фото: скриншот соцсетей
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