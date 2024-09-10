Что сказала Брежнева людям про своего нового мужчину? Меладзе тоже послание «отправила»

Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе демонстрирует миру, что у нее все в порядке. Она объявила о новом туре со старыми песнями «ВИА Гры».

Кроме того, выкладывает в соцсетях посты с цветами от некоего загадочного поклонника, цитируя Майли Сайрус. Напомним, она говорила о том, что может себе позволить купить цветы самостоятельно, но в этом нет нужды, поскольку ей букеты дарит мужчина.

Неужели Вера Брежнева ведет себя как обычная разведенка? Хочет доказать мужу, что у нее на личном фронте все ок?

Клинический психолог Родион Барабанов полагает, что нет. В этих постах скрыты иные смыслы.

«Она вряд ли кому-то что-то доказывает. Такова сейчас общественная повестка, и все бо́льший интерес к вопросам феминизма. Это скорее демонстрация своей женской самостоятельности наряду с классическим романтизмом («сильная, но слабая женщина»). А в сторону бывшего мужа обращено то, что певица ни в чем не ущемлена, чувствует себя прекрасно и открыта прекрасному», — прокомментировал специально для Teleprogramma.org психолог.