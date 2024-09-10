Какими путаными нитями Азиза связана с Пугачевой? Инсайдер раскрыл подробности этого странного «треугольника»

Азиза Мухаммедова немало впечатлила публику своими постами в соцсетях, на которых продемонстрировала свой отдых на Волге в компании с 39-летним бизнесменом Антоном Трегубовым. Певице, напомним, между тем уже 60.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org порадовалась за коллегу, заявив, что «любви все возрасты покорны», да и в мире множество примеров того, как люди разного возраста прекрасно ладят друг с другом .

А вот шоумен Стас Барецкий немало удивил нас своим заявлением. Он не только сказал, что Азиза Мухамедова якобы влюблена в него, но и испытывает ревность к нему из-за Аллы Пугачевой…

«Азиза давно влюблена в меня, и все это она делает назло мне, чтобы вызвать ревность! Она не может мне простить то, что я выбрал Пугачеву, а не ее, и делает все, чтобы меня «позлить», как она считает. Готова даже ради этого с Санта-Клаусом или чертом крутить! Проблема в том, что я выбрал другую женщину и эта женщина не Азиза!» — уверенно высказался Стас Барецкий.