Какими путаными нитями Азиза связана с Пугачевой? Инсайдер раскрыл подробности этого странного «треугольника»

Азиза Мухаммедова немало впечатлила публику своими постами в соцсетях, на которых
Балерина
А вот шоумен Стас Барецкий немало удивил нас своим заявлением. Он не только сказал, что
«Азиза давно влюблена в меня, и все это она делает назло мне, чтобы вызвать ревность! Она не может мне простить то, что я выбрал Пугачеву, а не ее, и делает все, чтобы меня «позлить», как она считает. Готова даже ради этого с Санта-Клаусом или чертом крутить! Проблема в том, что я выбрал другую женщину и эта женщина не Азиза!» — уверенно высказался Стас Барецкий.
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Стас Барецкий. Фото: предоставлено героем публикации