Новые отношения сына Рыбина и Сенчуковой после развода тоже обречены на провал

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой заявил о намерении создать семью с Валерией Новиковой. Девушка появилась у него почти сразу после того, как он развелся со своей женой Дарьей Алябьевой. Брак Василия Рыбина продержался всего девять месяцев.

Теперь Рыбин-младший вовсю строит отношения с Валерией, говоря о большой и чистой любви. Однако «долго и счастливо» снова не получится. А все потому, что Василий Рыбин просто не готов в эмоциональном плане к браку. Так считает экстрасенс Алексей Гришин .

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