Новые отношения сына Рыбина и Сенчуковой после развода тоже обречены на провал
Василий Рыбин и Валерия Новикова. Фото: соцсети Василия Рыбина
Василий Рыбин развелся через девять месяцев после свадьбы и уже закрутил новый роман.
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой заявил о намерении создать семью с Валерией Новиковой. Девушка появилась у него почти сразу после того, как он развелся со своей женой Дарьей Алябьевой. Брак Василия Рыбина продержался всего девять месяцев.
Теперь Рыбин-младший вовсю строит отношения с Валерией, говоря о большой и чистой любви. Однако «долго и счастливо» снова не получится. А все потому, что Василий Рыбин просто не готов в эмоциональном плане к браку. Так считает экстрасенс Алексей Гришин.
«У него энергия человека, которому суждено долгий и крепкий брак заключить в более позднем возрасте. На ближайшие пять лет у него в плане личной жизни будут пробы себя, пробы отношений, поэтому на данный момент времени, если он не будет заниматься вопросом своего взросления, скорее всего, этот брак тоже будет недолгим. Но в потенциале он лет через пять повзрослеет, у него поменяется модель построения отношений, и он может прийти к чему-то более серьезному», — объяснил таролог в разговоре с Teleprogramma.org.