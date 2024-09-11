Ларису Долину ждет испытание похуже мошенников: «Пока не отмолит свой грех»

История с потерей квартиры и денег — не единственная беда, которая обрушится на Ларису Долину . А все потому, что на ней висит давний кармический долг, которые необходимо отмолить. Певица много лет назад увела мужчину из семьи.

Ради артистки бас-гитарист Илья Спицын бросил свою жену. В разговоре с Teleprogramma.org финалистка реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова объяснила, что Ларисе Долиной грозят и другие трудности, пока она не избавится от груза прошлого.

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