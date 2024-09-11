Ларису Долину ждет испытание похуже мошенников: «Пока не отмолит свой грех»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Певица Лариса Долина расплачивается за давний инцидент.
История с потерей квартиры и денег — не единственная беда, которая обрушится на Ларису Долину. А все потому, что на ней висит давний кармический долг, которые необходимо отмолить. Певица много лет назад увела мужчину из семьи.
Ради артистки бас-гитарист Илья Спицын бросил свою жену. В разговоре с Teleprogramma.org финалистка реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова объяснила, что Ларисе Долиной грозят и другие трудности, пока она не избавится от груза прошлого.
«Если мы говорим о том, что Лариса Долина могла в свое время увести мужчину из семьи и могло ли это вернуться в качестве расплаты кармического долга и бумеранга за то, что у нее в жизни такая ситуация произошла, — это забирается деньгами. И пока человек не отмолит грехи, не попросит прощения за свои ошибки, это может повторяться снова и снова.
Поэтому если вы в жизни делаете что-то нехорошее, то это вернется вам в троекратном размере. Это может быть потерей денег, потерей каких-то личных отношения, карьерных аспектов. Следующим этапом будет угроза здоровью», — рассказала ясновидящая.