Адвокат Вербицкая-Линник о госзащите Долиной: «Нужен особый статус, которым она не обладает»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Певица заявила о том, что ей угрожают.
Лариса Долина может вполне обойтись и без государственной защиты из-за угроз, которые ей поступают. По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, певица зарабатывает огромные деньги и может себе позволить любую охрану и другие средства для собственной безопасности.
Также в разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснила, что для получения госзащиты необходимо обладать особым статусом, которого у артистки нет.
«Зачем защита Долиной которая не является ни чиновником, ни политиком, не работает в структурах следствия, прокуратуры и суда — вопрос, конечно, риторический. Поскольку она сама связывает эту госзащиту со своим гражданским иском, очевидно, что эта попытка имеет целью подчеркнуть некий «особый» статус, на который Долина претендует, но которым не обладает. Разумеется, госзащита осуществляется за государственный счет и стоит весьма значительных денежных средств. При этом, предполагается, что лицо, выполняющее важную функцию для безопасности государства, органов следствия, прокуратуры, правосудия, получая лишь зарплату госслужащего не может себе ее позволить самостоятельно.
Очевидно, что певица Долина, имеющая звание народной артистки и обосновывающая, в том числе и этим свои многомиллионные гонорары, которые она получает, в том числе от бюджета в и так небогатых, а то и нуждающихся в финансовых дотациях, регионах, может организовать себе любую охрану, не прибегая к государственной защите, в которой у нее абсолютно нет нужды. С учетом того, что Долина не так давно почти в два раза подняла свои гонорары, возможно, она справится с необходимой охраной и адвокатами, не прибегая к помощи государства и бюджетных средств», — объяснила юрист.