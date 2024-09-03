Адвокат Вербицкая-Линник о госзащите Долиной: «Нужен особый статус, которым она не обладает»

Лариса Долина может вполне обойтись и без государственной защиты из-за угроз, которые ей поступают. По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник , певица зарабатывает огромные деньги и может себе позволить любую охрану и другие средства для собственной безопасности.

Также в разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснила, что для получения госзащиты необходимо обладать особым статусом, которого у артистки нет.

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