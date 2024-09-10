За что на дочь Успенской сыпятся беды одна за другой: ответила финалистка «Битвы экстрасенсов» Миронова

Любовь Успенская сама виновата в том, что с ее дочерью снова случилось несчастье. Татьяна Плаксина упала в душе и сильно разбила голову. Врачи зашили раны, а также назначили множество анализов. Беды сыпятся на дочь королевы шансона не просто так.

Выяснилось, что у Татьяны Плаксиной кармической долг перед матерью. Во время их публичных ссор и дочь, и мать наговорили друг другу много плохого. От этого и появился долг. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова .

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