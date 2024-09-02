Бузова — очень красивая, Тонева — копия Алисы Селезневой: как выглядели звезды в первом классе, эксклюзивные фото

Звезды российской эстрады поделились с Teleprogramma.org эксклюзивными фотографиями школьных лет. Вглядитесь в эти милые лица малышей. Можно ли было представить, что когда-нибудь они станут кумирами современности?

Ольга Бузова рассказала нашему журналисту, что родители отдали ее в первый класс в 5 лет. Мама сочла, что дочь уже готова к школе. Ольга Бузова призналась, что мало осознавала происходящее, но постепенно вошла в ритм и даже получила красный диплом. Правда, до последнего испытывала странное отношение к себе со стороны некоторых учителей и даже травлю.

«Меня до сих пор не пускают в мою школу», — призналась нам Ольга Бузова .