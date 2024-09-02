Бузова — очень красивая, Тонева — копия Алисы Селезневой: как выглядели звезды в первом классе, эксклюзивные фото
Ольга Бузова. Фото: представлено героем публикации
О первом Дне знаний остались разные впечатления у знаменитостей, но в любом случае он был незабываемым.
Звезды российской эстрады поделились с Teleprogramma.org эксклюзивными фотографиями школьных лет. Вглядитесь в эти милые лица малышей. Можно ли было представить, что когда-нибудь они станут кумирами современности?
Ольга Бузова рассказала нашему журналисту, что родители отдали ее в первый класс в 5 лет. Мама сочла, что дочь уже готова к школе. Ольга Бузова призналась, что мало осознавала происходящее, но постепенно вошла в ритм и даже получила красный диплом. Правда, до последнего испытывала странное отношение к себе со стороны некоторых учителей и даже травлю.
«Меня до сих пор не пускают в мою школу», — призналась нам Ольга Бузова.
На фото, сделанном в первый день в школе, Ольга Бузова получилась очень красиво. На это часто обращают внимания ее поклонники.
Ольга Бузова в детстве. Фото: предоставлено героем публикации
В судьбе Александра Бердникова все было наоборот — из-за выступлений и репетиций он даже пропускал занятия, но педагогический состав школы поддерживал его в творческих начинаниях и смотрел на это сквозь пальцы.
«Ко мне всегда хорошо относились учителя и директора, меня отпускали с уроков и помогали с оценками», — сказал нам артист.
Певице NST (Анастасия Романова) повезло особенно — ее пригласили на общегородской праздник Дня знаний в первом классе. Так что, ее поздравил сам мэр города Самары, откуда она родом. Ей и другим первоклашкам вручили по зеленому ранцу, покатали на теплоходе и устроили для них дискотеку!
Певица NST. Фото: предоставлено героем публикации
Анастасия Лапина четко помнит свой первый день в школе волшебным ощущением взросления.
«Когда я впервые вошла в класс, я почувствовала смесь любопытства и легкой растерянности. Стало понятно, что время беззаботного веселья подошло к концу и начинается взрослая жизнь!» — вспомнила певица.