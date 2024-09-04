Тодуа — о госзащите для Долиной: «Это уже какой-то абсурд. Кому она нужна?»

Лариса Долина в очередной раз сделала так, чтобы о ней заговорили еще с большей силой, чем после истории с мошенничеством. Светский обозреватель Леван Тодуа уверен, что на самом деле певице никто не угрожает и государственная защита ей не нужна.

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А делает она это все только для того, чтобы привлечь к себе внимание. При этом эксперт отметил, что не понимает мотивов Ларисы Долиной . Ведь она звезда первой величины, а дешевый пиар сильно бьет по ее репутации.