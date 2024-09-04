Тодуа — о госзащите для Долиной: «Это уже какой-то абсурд. Кому она нужна?»

Лариса Долина в очередной раз сделала так, чтобы о ней заговорили еще с большей силой, чем после истории с мошенничеством. Светский обозреватель Леван Тодуа уверен, что на самом деле певице никто не угрожает и государственная защита ей не нужна.
А делает она это все только для того, чтобы привлечь к себе внимание. При этом эксперт отметил, что не понимает мотивов Ларисы Долиной. Ведь она звезда первой величины, а дешевый пиар сильно бьет по ее репутации.
«Я думаю, что все, что связано с квартирой Ларисы Александровны Долиной, это все дешевый пиар. Но только зачем артистке такой величины такой пиар? Какую она ценность носит, что ее кто-то должен охранять, еще и бесплатно? Кому она нужна? Кто ей угрожает? Кто ей в России может угрожать? Это уже передергивание, это какой-то абсурд», — высказался Леван Тодуа в разговоре с Teleprogramma.org.