Психолог Ланг — о методах воспитания Алсу: «Все делает правильно»
Алсу. Фото: Global Look Press
Певица выбрала особую тактику в общении с детьми.
Недавно Алсу призналась, что у нее очень доверительные отношения с детьми. Ее дочери Сафина и Микелла могут звонить ей по несколько раз в день, а также делятся с ней всеми своими секретами. В Сети не совсем оценили манеру поведения певицы.
По мнению пользователей Сети, детям нужна мать, а не подруга. Однако психолог Сергей Ланг с мнением общественности не согласился. В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, почему Алсу все делает правильно.
«Очень важно, чтобы родители сохраняли с детьми доверительные отношения. И если мы говорим про доверие, то это строится на тайнах. Секреты людей сближают. Это можно расценить как дружбу, но мать и дочь никогда не станут полноценными подружками, потому что подружка никогда не будет ругать, что-то запрещать.
А родительская поведенческая модель в любом случае сохраняется. Поэтому если выбирать между какими-то гранями — сепарироваться от детей и вообще с ними не общаться, — я против. Я все-таки за то, чтобы и папа, и мама могли сесть и обговорить с детьми все. Поэтому Алсу делает правильно», — пояснил эксперт.