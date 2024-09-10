Психолог Ланг — о методах воспитания Алсу: «Все делает правильно»

Недавно Алсу призналась, что у нее очень доверительные отношения с детьми. Ее дочери Сафина и Микелла могут звонить ей по несколько раз в день, а также делятся с ней всеми своими секретами. В Сети не совсем оценили манеру поведения певицы.

По мнению пользователей Сети, детям нужна мать, а не подруга. Однако психолог Сергей Ланг с мнением общественности не согласился. В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, почему Алсу все делает правильно.

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