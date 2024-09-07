Регина Тодоренко прервала молчание о расставании с Владом Топаловым: «Каре — значит развод?!»
Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press
Регина Тодоренко решилась на большие перемены. Подробности телеведущая раскрыла в соцсети.
Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач, продолжает путешествовать, а также является членом жюри в шоу «Маска». Ей также удается строить отношения с Владом Топаловым. У супругов растут сыновья: пятилетний Михаил и двухлетний Мирослав. Несмотря на это, Регина Тодоренко постоянно находится в разъездах.
Этой осенью Регина Тодоренко решила сделать новую стрижку. Звезда заговорила о разводе, так как у же давно ходят слухи, что у нее с Владом Топаловым произошел разлад в отношениях.
На новых кадрах Регина Тодоренко неожиданно предстала с каре. Она рассказала, что решилась на такой шаг спустя 27 лет после того, как коротко подстриглась в последний раз. Телеведущая заявила, что это не связано с мужем.
«Каре = развод? Конечно, же нет. Вернее, не всегда! В 1-ом классе мне впервые сделали короткую стрижку — каре. Это было вынуждено, т.к. прямо за пару недель до похода в школу у меня обнаружили вши. Я не очень хотела стричься… У меня были длиннющие волосы, но керосин (а раньше вшей изгоняли керосином) сжег мои детские локоны, поэтому решение было очевидным — стричь.
И вот, спустя 27 лет... Нет, я не пошла в школу. Вчера я сдала последние экзамены на поступление в университет и решила снова стать первоклашкой с каре», — поделилась Регина Тодоренко.
Поклонники посчитали, что ей очень идет такое преображение. Многие осыпали ее комплиментами. Однако про свои отношения с Владом ТопаловымРегина Тодоренко решила промолчать. Она не уточнила, как он отреагировал на ее стрижку.