Регина Тодоренко прервала молчание о расставании с Владом Топаловым: «Каре — значит развод?!»

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько передач, продолжает путешествовать, а также является членом жюри в шоу «Маска». Ей также удается строить отношения с Владом Топаловым . У супругов растут сыновья: пятилетний Михаил и двухлетний Мирослав. Несмотря на это, Регина Тодоренко постоянно находится в разъездах.

Этой осенью Регина Тодоренко решила сделать новую стрижку. Звезда заговорила о разводе, так как у же давно ходят слухи, что у нее с Владом Топаловым произошел разлад в отношениях.