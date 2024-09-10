За что на дочь Успенской сыпятся беды одна за другой: ответила финалистка «Битвы экстрасенсов» Миронова
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Global Look Press
Татьяна Плаксина снова оказалась в больнице.
Любовь Успенская сама виновата в том, что с ее дочерью снова случилось несчастье. Татьяна Плаксина упала в душе и сильно разбила голову. Врачи зашили раны, а также назначили множество анализов. Беды сыпятся на дочь королевы шансона не просто так.
Выяснилось, что у Татьяны Плаксиной кармической долг перед матерью. Во время их публичных ссор и дочь, и мать наговорили друг другу много плохого. От этого и появился долг. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.
«Таня Плаксина имеет родовой кармический долг перед своей матерью. Она не может никак наладить теплые отношения со своей матерью. И когда они ругались, они часто говорили очень нехорошие вещи друг другу, проклинали. И это, конечно, влияет. Обязательно нужно, чтобы они нашли прощение. А Любови Успенской нужно уделять дочери больше внимания, потому что Татьяне с детства не хватало любви матери.
И когда дочка начнет понимать, что мама рядом с ней, поддерживает ее, то все наладится, постепенно придет в норму. Но надо понимать, что есть определенные психологические проблемы, которые требуют курса терапии. Мама, конечно, имеет прямую вину перед дочерью. И для того чтобы дочке было хорошо, важно, чтобы она ее поддерживала», — пояснила экстрасенс.