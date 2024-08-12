70-летняя Успенская отчаянно спасает молодость, но уже не пластикой

Любовь Успенская в свои 70 лет задумала в корне изменить свою жизнь . И таким образом, по мнению психолога Ангелины Суриной , она отчаянно спасает свою молодость. «Королева шансона» изъявила желание завести еще одного ребенка.

Она призналась, что подыскивает донора биоматериала с идеальной генетикой и абсолютно здоровую суррогатную мать. Эксперт в разговоре с Teleprogramma. org объяснила, что певица чувствует себя одинокой и хочет иметь цель в жизни.

«Когда тебе 70 и ты хочешь таких проблем, она хочет ребенка просто, чтобы он был. И тут есть внутренняя проблема. Возможно, она чувствует себя одинокой или не хочет быть бабушкой, морально хочет омолодиться. Может, она думает, что она так мотивирует себя на долгую жизнь. Есть такое мнение психологическое, что человек молод, пока у него есть цель. Возможно, у нее случился кризис возраста, страх старости, страх смерти. И люди всячески стараются продлить свою жизнь», — пояснила Сурина.