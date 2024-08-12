70-летняя Успенская отчаянно спасает молодость, но уже не пластикой

Она призналась, что подыскивает донора биоматериала с идеальной
«Когда тебе 70 и ты хочешь таких проблем, она хочет ребенка просто, чтобы он был. И тут есть внутренняя проблема. Возможно, она чувствует себя одинокой или не хочет быть бабушкой, морально хочет омолодиться. Может, она думает, что она так мотивирует себя на долгую жизнь.
Есть такое мнение психологическое, что человек молод, пока у него есть цель. Возможно, у нее случился кризис возраста, страх старости, страх смерти. И люди всячески стараются продлить свою жизнь», — пояснила Сурина.
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