Любовь Успенская: «В моменты горя я пою еще лучше»

В последнюю пятницу этого лета у Любови Успенской пройдет юбилейный концерт в Москве. Осенью начнется гастрольный тур. С некоторых пор на сцене рядом с Успенской поет ее дочь Татьяна. Мы поговорили об этом ее самом важном дуэте в жизни.

- В этом юбилейном для вас году вы выпустили песню «Сила моя со мной», где есть такая строчка: «Я скажу себе: встань и пой». Получился гимн сильной женщины. Наверное, в карьере каждого артиста случалось так, что нужно выйти к зрителю в момент острого переживания сложных жизненных обстоятельств. Как вы настраиваетесь, когда тяжело?

- Любое горе мы переживаем точно так же, как и все нормальные люди. Не остаемся равнодушными, когда рядом или в нашей собственной жизни случается беда. Но если перед концертом узнаешь о каком-то несчастье, то просто собираешься с силами, эмоциями и отключаешься от всего, кроме выступления. Я выхожу на сцену и будто бы перевоплощаюсь. В моменты острых переживаний я пою еще лучше, чем пела, когда все у меня было хорошо. Но сцена помогает забыться только на то время, пока ты выступаешь. А потом опять возвращаешься в состояние горя.

- Ваше выступление 30 августа на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ завершает летний концертный сезон. Кого пригласите из друзей, коллег?

- В начале года я уже приглашала коллег на свой юбилейный концерт, поэтому сейчас не хочу никого напрягать, так как сегодня мои друзья все очень заняты работой. Я и так справлюсь. И в концерте участвует моя прекрасная дочь.

- Недавно вы выступали перед военнослужащими в наших новых регионах. Каким вам запомнилась эта поездка? Какие песни исполняли?