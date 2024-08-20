Любовь Успенская: «В моменты горя я пою еще лучше»

В последнюю пятницу этого лета у Любови Успенской пройдет юбилейный концерт в Москве. Осенью начнется гастрольный тур. С некоторых пор на сцене рядом с Успенской поет ее дочь Татьяна. Мы поговорили об этом ее самом важном дуэте в жизни.
- В этом юбилейном для вас году вы выпустили песню «Сила моя со мной», где есть такая строчка: «Я скажу себе: встань и пой». Получился гимн сильной женщины. Наверное, в карьере каждого артиста случалось так, что нужно выйти к зрителю в момент острого переживания сложных жизненных обстоятельств. Как вы настраиваетесь, когда тяжело?
- Любое горе мы переживаем точно так же, как и все нормальные люди. Не остаемся равнодушными, когда рядом или в нашей собственной жизни случается беда. Но если перед концертом узнаешь о каком-то несчастье, то просто собираешься с силами, эмоциями и отключаешься от всего, кроме выступления. Я выхожу на сцену и будто бы перевоплощаюсь. В моменты острых переживаний я пою еще лучше, чем пела, когда все у меня было хорошо. Но сцена помогает забыться только на то время, пока ты выступаешь. А потом опять возвращаешься в состояние горя.
- Ваше выступление 30 августа на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ завершает летний концертный сезон. Кого пригласите из друзей, коллег?
- В начале года я уже приглашала коллег на свой юбилейный концерт, поэтому сейчас не хочу никого напрягать, так как сегодня мои друзья все очень заняты работой. Я и так справлюсь. И в концерте участвует моя прекрасная дочь.
- Недавно вы выступали перед военнослужащими в наших новых регионах. Каким вам запомнилась эта поездка? Какие песни исполняли?
Фото: личный архив Любови Успенской
- Прежде всего патриотические, которые сегодня нужны и важны. Такие как моя «Россия»: «Я верю в твои силы, узнаешь ты, где правда, а где ложь, Россия. Настанет день, Россия, и ты святые крылья обретешь». Или «Небо», или песня «Я не умею за себя молиться», которую написала Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ. - Ред.), ее мы исполняем с дочерью. Выступая перед людьми, которые каждый день видят смерть, я выбирала песни, которые дают надежду и поднимают настроение. Когда я спела «Гитару», то даже те раненые, которые были в зале на костылях, начали пританцовывать. Людям важно получать разные эмоции, и обязательно - положительные. Я видела, как ребята плакали, когда их задевали стихи, и как они радовались, подпевая «Пропадаю я».
«Понятно, почему именно на меня подают в суд»
- У вас уже большой опыт работы на сцене с дочерью. Какая Татьяна артистка? Ведь вы и ее продюсер, и мама...
- Когда сегодня мы выступали и Таня вышла на сцену, на нее сразу обратили повышенное внимание, потому что она очень красивая девочка. И выглядит моя дочь изысканно, потрясающе. Она много над собой работает, а стилисты пытаются сделать ее еще красивее. После концерта к ней в гримерку стучались поклонники, чтобы просто познакомиться, прикоснуться к ней. А когда Таня начинает петь, то всем нравится ее тембр. На нашем последнем концерте ее зал не отпускал, они кричали: еще, еще…
Каждый раз убеждаюсь, что Таня достойна быть самостоятельной артисткой, а не просто дочерью Успенской. И уж тем более она не заслуживает разговоров за спиной, что «попала на сцену по блату».
Любовь Успенская с дочерью Татьяной сейчас и 30 лет назад. Фото: личный архив Любови Успенской
- В песне вашей дочери «Ой, мама» такие слова: «С детства верила я сказкам, читала на ночь, только ты совсем не принц - мне лишь показалось». Родители хотят детей защитить, поделиться с ними опытом, оградить от плохих парней. Прислушивается ли Таня к советам мамы касательно отношений с мужчинами? Хотя, как говорится, сердцу не прикажешь…
- Конечно, прислушивается. Всегда очень много желающих подойти к Тане и познакомиться в клубе или в ресторане после выступления. Но я считаю, что это неправильно, и дочь это понимает, поэтому таких знакомств не допускает. Опасностей много - в том числе с дочерью Успенской могут знакомиться и с какой-то корыстной целью. Я хочу, чтобы Таня познакомилась по рекомендации с человеком, который достоин ее и имеет хорошее воспитание и образование. Чтобы этот человек не искал какую-то выгоду, а был бы на одном уровне с Таней. Речь не столько о финансовой состоятельности, сколько о внутренней составляющей мужчины. Я мечтаю, чтобы избранник дочери был хорошим человеком из хорошей семьи. И дочь это понимает. Она не подпускает к себе никаких посторонних неизвестных мужчин.
- Мир шоу-бизнеса непростой. Есть и друзья, и недоброжелатели. Как переживаете суды, где коллеги пытаются прицепиться к каким-то вашим фразам из интервью? Кто ваш надежный тыл?
Фото: личный архив Любови Успенской
- Это мои близкие и команда. Моя дочь, адвокат, люди, с которыми я работаю. Они меня поддерживают, любя по-настоящему. С ними я спокойна. И понимаю: чем ты популярнее, известнее, тем больше от тебя что-то хотят и пытаются обломать, оклеветать, чтобы таким путем хайпануть и сделать себе дешевый пиар. Некоторые люди вдруг именно на меня подают в суд, а не на тех менее известных людей, которые их оскорбляли по-настоящему. В суд подают на меня, потому что я - Успенская. А это значит, что мое имя привлечет внимание. Я уже привыкла и отношусь к этому с юмором. Подобное поведение в настоящее время - стыд и срам.
«Я во всем быстрая»
- Вы имеете музыкальное образование - в отличие от многих молодых и довольно популярных артистов. Как вы считаете, нужно ли сначала хотя бы немного поучиться музыке или достаточно иметь слух и вокальные данные - и можно на сцену?
- Считаю, что музыкальное образование помогает. Я могу сесть и расписать музыку, могу сыграть, саккомпанировать, у меня гармонический слух. Все это важно для профессионального исполнителя. Многие популярные сегодня исполнители даже не знают нотную грамоту. И я это слышу! Публика этого не замечает, но это так. К сожалению, у нас достаточно артистов, которые не умеют петь. Это их выбор - учиться или оставаться на таком примитивном уровне. Если такое творчество кому-то нравится - да на здоровье. В целом бы хотелось, чтобы человек, который приходит выступать перед зрителем, знал ноты и хотя бы в одну из семи попадал.
- Как прошло ваше лето, было время на отдых?
- Какой отдых? У меня отдых - это работа...
- Читала, что ваша дочь Татьяна раньше преподавала йогу. А это хороший способ отдыха при большой рабочей нагрузке. Занимаетесь с Таней вместе? Как вы любите проводить время вместе?
Любовь и ее любимый домашний питомец - йоркширский терьер Джюни. Фото: личный архив Любови Успенской
- У нас разные графики по йоге. Я занимаюсь всегда с утра, когда проснусь. Таня продолжает йогу, но уже только для себя. Она встает позже - тогда и занимается. У нас с дочерью строгий режим: спать ложимся не поздно или сразу после выступлений, так как нам надо силы сохранять - работы много. А теперь самолеты не везде летают, поэтому на концерты ездим на машине по тысяче километров (а то и больше) в одну сторону. Вообще это счастье, что есть концерты и их много. Поэтому бережем силы, чтобы напрасно энергию не растрачивать. Перед сном с дочкой смотрим сериалы - они для нас как снотворное. Любимое наше занятие - это работа в студии.
- У вас наиплотнейший график - много и массовых, и частных концертов и съемок на ТВ. Не устаете от такого темпа?
- По своей природе я очень энергичный человек. Я во всем быстрая. За мной не угонится ни одна домработница. Выхожу на кухню - начинаю что-то готовить, она мне говорит: дайте я вам помогу. А я хочу сама! Она опять предлагает: дайте я вам хоть нарежу. А я уже все нарезала… Приехало ко мне как-то телевидение снимать программу про то, как я готовлю завтраки. Я тут же приготовила свой завтрак - сок выжала, тосты сделала, яичницу пожарила, фрукты нарезала. А они говорят: Люба, давайте переснимем, мы не успели за вами! Операторы не успевают меня снимать! И так во всем. Если выпью чашку кофе и зайду в супермаркет, то буду «сбивать» своей энергией полки - банки с консервами разлетятся во все стороны. Когда иду по улице, то все мои друзья отстают: я впереди, они сзади. Говорю: ну догоняйте! А они: а куда мы спешим? Никуда, но я так хожу. Вот так быстро двигаюсь, что за мной не угнаться! Это мой ритм жизни, который отражает мой характер. Вот такой я энергичный человек. Считаю, что это хороший дар. Мне очень нравится.