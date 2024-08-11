70-летняя Успенская ищет для будущего ребенка суррогатную мать и донора с хорошей генетикой

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

Любовь Успенская вырастила дочку и теперь хочет снова стать мамой.

Любовь Успенская уже много лет выступает на сцене. Она считается королевой шансона. Также ей удалось вырастить дочку Татьяну Плаксину, которой уже 34 года. Примечательно, что артистка в этом году отметила 70-летие. Она отмечала, что готова стать бабушкой. А теперь певица неожиданно объявила, что намерена снова стать мамой. Она ищет суррогатную маму, а также донора спермы с хорошей генетикой. В интервью Иде Галич звезда пояснила, что не хочет брать ребенка из детского дома, так как у него может быть плохая наследственность.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — поделилась Любовь Залмановна.

Примечательно, что некоторые друзья готовы помочь певице. Они согласны для нее родить ребенка. Однако пока артистка продолжает искать как суррогатную маму, так и донора. К слову, ей может подойти Павел Дуров, который недавно сообщил, что является донором спермы и у него есть 100 детей по всему миру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также