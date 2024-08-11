70-летняя Успенская ищет для будущего ребенка суррогатную мать и донора с хорошей генетикой

Любовь Успенская уже много лет выступает на сцене. Она считается королевой шансона. Также ей удалось вырастить дочку Татьяну Плаксину , которой уже 34 года. Примечательно, что артистка в этом году отметила 70-летие. Она отмечала, что готова стать бабушкой. А теперь певица неожиданно объявила, что намерена снова стать мамой. Она ищет суррогатную маму, а также донора спермы с хорошей генетикой. В интервью Иде Галич звезда пояснила, что не хочет брать ребенка из детского дома, так как у него может быть плохая наследственность.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — поделилась Любовь Залмановна.

Примечательно, что некоторые друзья готовы помочь певице. Они согласны для нее родить ребенка. Однако пока артистка продолжает искать как суррогатную маму, так и донора. К слову, ей может подойти Павел Дуров, который недавно сообщил, что является донором спермы и у него есть 100 детей по всему миру.