70-летняя Успенская ищет для будущего ребенка суррогатную мать и донора с хорошей генетикой

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — поделилась Любовь Залмановна.
Примечательно, что некоторые друзья готовы помочь певице. Они согласны для нее родить ребенка. Однако пока артистка продолжает искать как суррогатную маму, так и донора. К слову, ей может подойти Павел Дуров, который недавно сообщил, что является донором спермы и у него есть 100 детей по всему миру.
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