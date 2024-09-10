Психолог Короткова — о ветренности Седоковой: «Нестабильно все в голове»
Анна Седокова. Фото: Global Look Press
Певица мечется из стороны в сторону.
Не успел и след простыть от третьего мужа Анны Седоковой, Яниса Тиммы, как она сообщила, что уже ходит на свидания. В последнее время о певице ходит много противоречивых слухов, и поклонники не могут понять, что же происходит с их любимицей.
«Складывается впечатление, что у Анны Седоковой настолько все нестабильно в голове и в душе, что она всегда стремится к переменам, чему-то новому, к изменениям. Впечатление складывается, то она делает пластику, то она разводится и тут же идет на новое свидание, то она говорит, что дети — это самое главное. Это очень смахивает на неудовлетворенность собой, на шаткую самооценку, ощущение себя некрасивой, никчемной, ненужной», — пояснила эксперт.