Психолог Короткова — о ветренности Седоковой: «Нестабильно все в голове»

Не успел и след простыть от третьего мужа Анны Седоковой , Яниса Тиммы , как она сообщила, что уже ходит на свидания. В последнее время о певице ходит много противоречивых слухов, и поклонники не могут понять, что же происходит с их любимицей.

Недавно артистку заподозрили в пластической операции. После этого сразу грянула новость о разводе. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Лариса Короткова объяснила, что у Анны Седоковой есть проблемы с принятием себя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!