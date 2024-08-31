Выступление группы «Комбинация» подорожало в два раза после выхода сериала «Слово пацана»

Группа «Комбинация» была очень популярна. Такие хиты, как «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски», «Вишневая девятка», «
Менеджер организаторов рассказал KР.RU, сколько сейчас группа берет за исполнение своих хитов. Отмечается, что солисткой группы остается Таня Иванова.
«Буквально вот — свежий запрос от 29 августа 2024 года на ноябрь 2024 года: сегодня уточняли у директора группы свободна ли дата для концерта «Комбинации» на юбилее крупной компании. Никуда лететь не надо — частное мероприятие в Москве. Ответ менеджмента группы по актуальному гонорару — 2 миллиона рублей. Еще год назад был миллион», — цитирует свой источник издание.
Добавим, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: