Ведущая шоу назвала обезьяной жену Дмитрия Тарасова, а футболист «проглотил» унижение

На этот раз ведущие спросили Тарасова, хотел бы он сделать совместное фото с Костенко и бывшей женой Ольгой Бузовой. Футболист признался, что они знакомы.
«Я не против, если они будут согласны. Они знакомы. Если они согласятся, я буду не против этого. Это будет хайповая история», – заявил спортсмен.
Ведущая шоу Яна Ромашкина сравнила Настю с «обезьяной, с которой живет» Тарасов, но футболист вяло на это отреагировал. Он буквально проглотил это унижение. Костенко спросили в соцсетях, как она к этому отнеслась.
«Отношусь к этому плохо, потому что все 6 лет кричу, что после родов женщинам особенно нужна поддержка», – отметила модель.
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