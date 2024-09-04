Ведущая шоу назвала обезьяной жену Дмитрия Тарасова, а футболист «проглотил» унижение

Дмитрий Тарасов уже давно живет в браке с Анастасией Костенко . Он регулярно возит ее на Мальдивы. У пары — четыре ребенка : Ева, Милана, Алексей и Ярослав. Не так давно футболист начал строить новый дом, а семью перевез в таунхаус, который взял в аренду. Примечательно, что недавно он сообщил, что тратит на жену 500 тысяч рублей в месяц. Теперь спортсмен пришел в шоу «Карты, деньги, два мяча». Он отметил, что может давать возлюбленной и больше денег, если она попросит.

На этот раз ведущие спросили Тарасова, хотел бы он сделать совместное фото с Костенко и бывшей женой Ольгой Бузовой. Футболист признался, что они знакомы.

«Я не против, если они будут согласны. Они знакомы. Если они согласятся, я буду не против этого. Это будет хайповая история», – заявил спортсмен.

Ведущая шоу Яна Ромашкина сравнила Настю с «обезьяной, с которой живет» Тарасов, но футболист вяло на это отреагировал. Он буквально проглотил это унижение. Костенко спросили в соцсетях, как она к этому отнеслась.

«Отношусь к этому плохо, потому что все 6 лет кричу, что после родов женщинам особенно нужна поддержка», – отметила модель.