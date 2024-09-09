Почему новоиспеченная жена сына Королевой скрывает родителей: «Стесняется»
Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети Мелиссы Валынкиной
О родителях Мелиссы Валынкиной почти ничего не известно.
Новоиспеченная жена Архипа Глушко не стремится рассказывать публично о своей семье. Известно, что мама Мелиссы Валынкиной — домохозяйка, а папа — токарь 5-го разряда. Очень редко в социальных сетях появляются фотографии родителей.
Но на этом все. Оказалось, что у невестки Наташи Королевой очень сложные отношения с отцом. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщила таролог Рашида Губаева.
«У нее отношения с отцом явно сложные. Она не хочет вытаскивать их в свет, стесняется. Конфликты и ссоры у них были, которые довели ее до депрессии и апатии, до безысходности. Не зря же она в стриптиз пошла. Поэтому она и не хочет о них говорить. Но родители очень хорошо относятся к свадьбе с Архипом. У них есть некие страхи, но они понимают, что у них любовь», — объяснила экстрасенс.