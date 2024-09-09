Почему новоиспеченная жена сына Королевой скрывает родителей: «Стесняется»

Новоиспеченная жена Архипа Глушко не стремится рассказывать публично о своей семье. Известно, что мама Мелиссы Валынкиной — домохозяйка, а папа — токарь 5-го разряда. Очень редко в социальных сетях появляются фотографии родителей.

Но на этом все. Оказалось, что у невестки Наташи Королевой очень сложные отношения с отцом. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщила таролог Рашида Губаева .

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