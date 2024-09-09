Тарзан признался, что в начале противился роману сына с стриптизершей: «Они прошли проверку на стойкость чувств»

Ранее Королева признавалась, что наследник возлюбленную привел в дом тайно. Певица его выбор одобрила. А вот Глушко рассказал, что сначала роман сына не одобрял, но потом поменял мнение.
«Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей, вижу, что они друг на друга положительно влияют. Тогда ворота открылись. Они прошли проверку на стойкость чувств друг к другу», — пояснил он в программе «Звезды сошлись».
Напомним, что свадьбу Архип сыграл в Санкт-Петербурге. Он выбрал особую дату — годовщину свадьбы родителей. Королева с мужем
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