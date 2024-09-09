Тарзан признался, что в начале противился роману сына с стриптизершей: «Они прошли проверку на стойкость чувств»

Наташа Королева уже давно живет в браке со стриптизером Сергеем Глушко , который выступает на сцене под псевдонимом Тарзан . Она признавалась, что забеременела после первой ночи с возлюбленным. Потом они сыграли свадьбу. А в этом году уже их сын Архип женился. Его избранницей стала Мелисса, которая раньше работала стриптизершей. Теперь она трудится визажистом и стилистом.

Ранее Королева признавалась, что наследник возлюбленную привел в дом тайно. Певица его выбор одобрила. А вот Глушко рассказал, что сначала роман сына не одобрял, но потом поменял мнение.

«Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей, вижу, что они друг на друга положительно влияют. Тогда ворота открылись. Они прошли проверку на стойкость чувств друг к другу», — пояснил он в программе «Звезды сошлись».

Напомним, что свадьбу Архип сыграл в Санкт-Петербурге. Он выбрал особую дату — годовщину свадьбы родителей. Королева с мужем веселилась на торжестве вместе с гостями и молодоженами.