Продюсер Тарханова — о новом сезоне шоу «Точь-в-точь»: «Горячо любима зрителями»

Но в Сети не все уверены, что перезапуск проекта будет пользоваться такой же популярностью, как и его предшественник. В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова объяснила, что исход действительно предугадать сложно.
«Конечно, программа «Точь-в-точь» была горячо любима зрителей. Но потом этот формат скопировали все кому не лень. И ажиотаж стал утихать. Однако, на мой взгляд, интерес программы был в том, что те люди, которые копировали знаменитостей, могли раскрывать все грани своего таланта», — сообщила эксперт.