Продюсер Тарханова — о новом сезоне шоу «Точь-в-точь»: «Горячо любима зрителями»

В середине сентября на экраны возвращается популярное шоу «Точь-в-точь». Имена участников пока не известны, а вот членов жюри публике уже представили. Судейские кресла заняли Пелагея, Леонид Ярмольник , Максим Аверин и Вадим Галыгин .

Но в Сети не все уверены, что перезапуск проекта будет пользоваться такой же популярностью, как и его предшественник. В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова объяснила, что исход действительно предугадать сложно.

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