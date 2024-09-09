Продюсер Тарханова — о новом сезоне шоу «Точь-в-точь»: «Горячо любима зрителями»

Стоп-кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

Любимая многими программа снова вернется на экраны.

В середине сентября на экраны возвращается популярное шоу «Точь-в-точь». Имена участников пока не известны, а вот членов жюри публике уже представили. Судейские кресла заняли Пелагея, Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Вадим Галыгин.

Но в Сети не все уверены, что перезапуск проекта будет пользоваться такой же популярностью, как и его предшественник. В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова объяснила, что исход действительно предугадать сложно.

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«Конечно, программа «Точь-в-точь» была горячо любима зрителей. Но потом этот формат скопировали все кому не лень. И ажиотаж стал утихать. Однако, на мой взгляд, интерес программы был в том, что те люди, которые копировали знаменитостей, могли раскрывать все грани своего таланта», — сообщила эксперт.

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