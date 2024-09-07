«Голос. Дети-11»: Карнавал - за кулисами, а на сцене - Алсу

Первый канал обновил шоу «Голос. Дети»: добавил двух новых наставников (Юлианна Караулова и певец Jony) и одну новую соведущую (блогер Валя Карнавал, она будет провожать участников на сцену), а еще вернул в проект «ветерана» проекта Диму Билана. В преддверии премьеры сезона «Телепрограмма» случайным образом, чтобы никого не обидеть, выбрала из участников слепых прослушиваний несколько детишек, карьера которых была заметна и до кастингов детского «Голоса».

Алсу Улуханова (12 лет)

Миниатюрная вокалистка летает на съемки из Алматы (3,9 тыс. км от Москвы). С четырех лет занимается вокалом, учится в гимназии, активно участвует в конкурсах: выигрывала первую национальную премию детской радиостанции Starkids, международный конкурс «Золотой микрофон - 2023», выступала на городских мероприятиях и вообще накопила достаточно опыта, чтобы штурмовать детский «Голос».

Арина Бочарникова (9 лет)