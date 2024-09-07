«Голос. Дети-11»: Карнавал - за кулисами, а на сцене - Алсу

Первый канал обновил шоу «Голос. Дети»: добавил двух новых наставников (Юлианна Караулова и певец Jony) и одну новую соведущую (блогер Валя Карнавал, она будет провожать участников на сцену), а еще вернул в проект «ветерана» проекта Диму Билана. В преддверии премьеры сезона «Телепрограмма» случайным образом, чтобы никого не обидеть, выбрала из участников слепых прослушиваний несколько детишек, карьера которых была заметна и до кастингов детского «Голоса».
Алсу Улуханова (12 лет)
Миниатюрная вокалистка летает на съемки из Алматы (3,9 тыс. км от Москвы). С четырех лет занимается вокалом, учится в гимназии, активно участвует в конкурсах: выигрывала первую национальную премию детской радиостанции Starkids, международный конкурс «Золотой микрофон - 2023», выступала на городских мероприятиях и вообще накопила достаточно опыта, чтобы штурмовать детский «Голос».
Арина Бочарникова (9 лет)
Фото: vk.com/id710312775
Девочка прилетела на кастинг и съемки из солнечного Дубая (5 тыс. км от Москвы). С трех лет Арина поет и танцует в «Непоседах», занимается вокалом и хореографией. Первые плоды работ появились тоже довольно рано: в 5 лет Бочарникова стала лауреатом всероссийского конкурса Mega Kids. Не раз выступала на международных фестивалях, получала номинации за лучшее исполнение - и сольно, и в составе дуэтов. Кроме того, харизматичная девчонка со звонким голосом учится играть на фортепиано и иногда участвует в фотосессиях в качестве модели.
Василиса Нестерова (14 лет)
Фото: vk.com/id642064578
Девочка выступает под псевдонимом VaNes, пела вместе с настоящими звездами отечественного шоу-бизнеса - Домиником Джокером и группой «Пицца». Учится в гимназии в Нижнем Новгороде, записывает песни и даже снимает клипы. Василису часто зовут петь на городских мероприятиях, ее треки звучат на Детском радио. Так что перед 15-летием - возрастом за пределами шоу «Голос. Дети», у девочки есть отличный шанс громко заявить о себе.
Мартин Капува (10 лет)
Фото: личная страница Мартина Купавы в социальной сети
Не просто так прохожий, а темнокожий сочинец, идеально говорящий и поющий по-русски. Мартин не раз выигрывал военно-патриотические и просто музыкальные конкурсы, участвовал в спектаклях, побеждал в проекте «Большая сцена - 2024» в дуэте. Пел на одной сцене со звездами в «Семейном форуме Леонида Агутина» (сводный концерт, организованный бывшим наставником «Голоса»).
В отличие от многих коллег Капува старается не зацикливаться только на вокале. Парень разносторонне проявляет себя - пишет музыку, рисует, занимается борьбой, играет на пианино. Так что к долгим и изнурительным этапам детского «Голоса» Мартин готов основательно.
Амалия Сухан (12 лет)
Фото: личная страница Амалии Сухан в социальной сети
Еще одна гостья - на этот раз из братской Белоруссии. Солнечная минчанка начала петь относительно поздно - лет в 8.
- Когда я была маленькая, нам подсказали, что я могу петь, - вспоминала она. - Тогда мы стали ходить по разным студиям и выбрали продюсерский центр «Спамаш», где я занимаюсь уже четвертый год. У меня в семье вообще никто не поет. Сейчас мы готовимся к «Славянскому базару», у нас репетиции по 2 - 3 раза в неделю. Если без подготовки, то занятие - 1 раз в неделю, но такое очень редко бывает.
В портфолио Амалии есть Гран-при Международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало», финал «Витебска-2024», выступление в «Шоу Вована и Лексуса» с песней Марии Захаровой на Первом, а еще ряд республиканских наград. И это притом что за спиной несколько лет занятий фигурным катанием и карате. Так что трудолюбие и терпение - один из коньков Сухан, на котором она может продвинуться в детском «Голосе» довольно далеко.
- Сложнее всего дается прочувствовать песню во время выступления, а не просто ее исполнить, - считает вокалистка. - Чтобы зритель поверил. И сложно побороть страх сцены. Сколько бы раз ни выступала, у меня всегда волнение перед сценой. Но когда выхожу - оно моментально пропадает.
«Голос. Дети-11» 12+
Пятница/21.45