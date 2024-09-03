Первый канал запускает новый сезон шоу «Точь-в-точь» с тайным судьей

На Первый канал возвращается шоу «Точь-в-точь», где звезды примеряют на себя различные образы, вспоминая хиты эстрады, культовые передачи и клипы. Во время своих выходов на сцену они меняются до неузнаваемости.

В первой программе нового сезона звезды покажут себя в образе Елены Ваенги, группу «Руки вверх», Ларисы Долиной , Майкла Джексона, Лолиты и других известных артистов.

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В жюри окажутся Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. В тайной комнате будет еще один член жюри с правом выставления оценки.

Главный продюсер развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что в шоу звезды не пародируют, а перевоплощаются, что с точки зрения актерской работы гораздо тоньше и сложнее. Они работают не только с голосом, это целая постановка с балетом, декорациями и пиротехническим шоу.