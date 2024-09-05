В новом «Ледниковом периоде» Первого канала смогут поучаствовать зрители

Новый сезон шоу «Ледниковый период» пройдет совершенно иначе. Теперь к участию не приглашают музыкантов, актеров и других представителей шоу-бизнеса — встать в пару с олимпийскими чемпионами смогут все желающие, которые пройдут кастинг. Его объявил Первый канал .

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Как отмечают продюсеры шоу, это произойдет впервые за всю историю проекта. Попробовать свои силы могут любители фигурного катания, которым больше 21 года.

Условия: уверенно стоять на коньках, но не быть профессиональным фигуристом. В этом случае можно будет попробовать стать звездой «Ледникового периода» и претендентом на оценку «потрясающе» от Татьяны Тарасовой.

Анкету претендента на участие в шоу уже можно заполнить на сайте Первого канала.