В новом «Ледниковом периоде» Первого канала смогут поучаствовать зрители

Новый сезон шоу «Ледниковый период» пройдет совершенно иначе. Теперь к участию не приглашают музыкантов, актеров и других представителей шоу-бизнеса — встать в пару с олимпийскими чемпионами смогут все желающие, которые пройдут кастинг. Его объявил
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Как отмечают продюсеры шоу, это произойдет впервые за всю историю проекта. Попробовать свои силы могут любители фигурного катания, которым больше 21 года.
Условия: уверенно стоять на коньках, но не быть профессиональным фигуристом. В этом случае можно будет попробовать стать звездой «Ледникового периода» и претендентом на оценку «потрясающе» от Татьяны Тарасовой.
Анкету претендента на участие в шоу уже можно заполнить на сайте Первого канала.
Ранее стало известно о
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