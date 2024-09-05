Участница реалити «Четыре дачи» Екатерина Шевченко создала на участке настоящий райский уголок и раскрыла секреты шоу

По субботам в 12:00 на телеканале «Пятница!» продолжается показ нового сезона реалити «Четыре дачи», в котором дачники со всей страны соревнуются за звание лучшей дачи региона и денежный приз в 300 тысяч рублей. Teleprogramma.org пообщалась с одной из участниц проекта Екатериной Шевченко — ее дача находится в городе Железноводске Ставропольского края.

Об участии в шоу и конкурентах

— Расскажите о своем участии в шоу — каким был кастинг?

— Моя дочка ходит в театральную школу в Ессентуках, и мы любим вместе с ней посещать киноплощадки как актеры массовых сцен. Поэтому участие в этом проекте для меня было авантюрой, и когда мне написали в социальных сетях с предложением поучаствовать, я сразу же записала видеовизитку, в которой рассказала о своем участке. Конечно же, с юмором, как я люблю.

Я не заядлый садовод, но любитель. В проекте мне хотелось рассказать, что не обязательно быть заядлым огородником, чтобы наслаждаться своей дачей.

— Что вам понравилось у конкурентов по шоу? А что, наоборот, нет? Можно коротко про каждого участника и их дачи.

— На площадке между нами, участницами, сильного соперничества не чувствовалось, но уже в процессе я поняла, что многие пытаются занизить оценки. Некоторые хотят вырвать эту победу и 300 тысяч из рук соперника. У меня такой цели не было. И если выбирать между Екатериной и Еленой, то мне больше понравился огород Елены, потому что у нее на даче много цветов.

У Светланы была огромная дача вдалеке от Ставрополя. Видно, что они много работают на огороде, но невозможно, чтобы каждый клочок земли был идеальным, без соринок и травинок. Еще на даче Светланы меня удивил полив: раз в неделю, большим куполом под давлением автоматически подается вода на все дачи в СНТ одновременно. Придумано интересно и удобно.

Участницы дали и мне хороший совет — после проекта я прислушалась к мнению девушек и убрала свою старую теплицу. Теперь у меня ровный и красивый земельный участок.