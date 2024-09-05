Участница реалити «Четыре дачи» Екатерина Шевченко создала на участке настоящий райский уголок и раскрыла секреты шоу

По субботам в 12:00 на телеканале «Пятница!» продолжается показ нового сезона реалити «Четыре дачи», в котором дачники со всей страны соревнуются за звание лучшей дачи региона и денежный приз в 300 тысяч рублей. Teleprogramma.org пообщалась с одной из участниц проекта Екатериной Шевченко — ее дача находится в городе Железноводске Ставропольского края.
Об участии в шоу и конкурентах
— Расскажите о своем участии в шоу — каким был кастинг?
— Моя дочка ходит в театральную школу в Ессентуках, и мы любим вместе с ней посещать киноплощадки как актеры массовых сцен. Поэтому участие в этом проекте для меня было авантюрой, и когда мне написали в социальных сетях с предложением поучаствовать, я сразу же записала видеовизитку, в которой рассказала о своем участке. Конечно же, с юмором, как я люблю.
Я не заядлый садовод, но любитель. В проекте мне хотелось рассказать, что не обязательно быть заядлым огородником, чтобы наслаждаться своей дачей.
— Что вам понравилось у конкурентов по шоу? А что, наоборот, нет? Можно коротко про каждого участника и их дачи.
— На площадке между нами, участницами, сильного соперничества не чувствовалось, но уже в процессе я поняла, что многие пытаются занизить оценки. Некоторые хотят вырвать эту победу и 300 тысяч из рук соперника. У меня такой цели не было. И если выбирать между Екатериной и Еленой, то мне больше понравился огород Елены, потому что у нее на даче много цветов.
У Светланы была огромная дача вдалеке от Ставрополя. Видно, что они много работают на огороде, но невозможно, чтобы каждый клочок земли был идеальным, без соринок и травинок. Еще на даче Светланы меня удивил полив: раз в неделю, большим куполом под давлением автоматически подается вода на все дачи в СНТ одновременно. Придумано интересно и удобно.
Участницы дали и мне хороший совет — после проекта я прислушалась к мнению девушек и убрала свою старую теплицу. Теперь у меня ровный и красивый земельный участок.
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
За кадром
— Зрителям всегда интересна закадровая жизнь — за какой период времени снимается серия? На каждую дачу отводится целый день или нет?
— На съемки каждой дачи отводится целый день. Хочется также отметить, что у проекта классный ведущий Вадим. Он очень помогал нам во время съемок.
— Общаетесь ли вы с участниками после съемок?
— С девочками из проекта мы до сих пор общаемся — у нас свой групповой чат, который называется «Четыре дачи». В нем мы делимся своими садовыми лайфхаками и поздравляем друг друга с праздниками.
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Экзотический райский уголок
— Теперь подробнее о своей даче, пожалуйста. У вас растут экзотические растения и фрукты, верно? Что именно у вас растет?
— Несколько лет назад на день рождения мне подарили коробку с экзотическими фруктами. Мы с дочкой решили сохранить косточки от этих фруктов и посадить семена. Многое прижилось и потихоньку я создала экзотический райский уголок. У меня на даче растут банановые и финиковые пальмы, папайя, авокадо, лимоны, перцы и даже мини-ананас! Теперь, когда я прихожу в свою баню и плаваю в бассейне, я круглый год могу лицезреть эту красоту.
Из цветов на участке растут розы и гортензии. Я их обожаю, так как они не колючие, цветут все лето и их нужно только поливать.
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Поделитесь лайфхаками для ухода за вашими растениями и фруктами, а также за любыми другими растительными культурами на вашей даче.
— Расскажу вам, как сделать так, чтобы гортензии оставались яркими и красивыми. Я собираю гущу от зерен кофе и высыпаю под клумбы, а также поливаю их кисломолочными продуктами. Лучше поливать прямо под корень.
Еще у меня на участке растут бананы — подпитывать их рекомендую банановой кожурой. Ее можно мелко резать и подкапывать под корни.
— Чем вы обрабатываете землю осенью, чтобы она стала как пух?
— Я не любитель опрыскивать растения различными препаратами, поскольку считаю, что нужно дать возможность растениям выработать свой иммунитет. Плодовые деревья я обычно обрабатываю золой, как и многие дачники.
Еще мы подкапываем землю у деревьев, чтобы корневая система могла дышать, а также периодически обрабатываем зимний сад мыльным раствором хозяйственного мыла или медным купоросом, чтобы не заводились насекомые.
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Какие планы на следующий сезон?
— В планах осенью посадить много хвойных и многолетних цветов — так, чтобы все постоянно цвело. Некоторые растения в горшках я уже купила, теперь жду дождливую погоду, чтобы растения «взялись». В планах также построить высокую отапливаемую теплицу, в которой я собираюсь выращивать необычные фруктовые растения.