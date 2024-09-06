Что сказал ясновидящий о новорожденном ребенке Погребняк? Не каждый человек решается узнать будущее

Ясновидящий Дионисий рассказал, какое будущее ждет Марию Погребняк и ее четвертого малыша. Напомним, наследник родился в Москве достаточно высоким и крупным. Продюсер сейчас чувствует себя хорошо и уже общается в социальных сетях с поклонниками.

По мнению собеседника Teleprogramma.org , Мария Погребняк обладает редким талантом быть успешной во многих аспектах — как женщина, мама, профессионал, хороший друг и кумир россиян. Эта энергия, безусловно, будет помогать ей и после появления четвертого малыша на свет. Судьба его мамы должна сложиться успешно.

«Мария не боится ответственности, не боится труда, реализует себя во многих направлениях: и в светской жизни, и в бизнесе, и в телепроектах. И самое важное — как любящая мать своих детей. Поэтому уверен, что у нее все будет хорошо, она справится с этой ношей и будет двигаться дальше к успеху», — прокомментировал Дионисий.