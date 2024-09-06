Калашникова — о рождении малыша у Погребняк: «Бузова будет крестной мамой»

Мария Погребняк родила четвертого ребенка . Она уже воспитывает троих сыновей от Павла Погребняка и 5 сентября одарила своего второго мужа, Игоря Головинского, наследником.

Звезды российского шоу-бизнеса порадовались за знаменитую блондинку. Певица Анастасия Крайнова заметила, что Мария и ее второй муж — прекрасная пара . А Анна Калашникова назвала рождение четвертого малыша у продюсера — «настоящим чудом»

«В 30 лет жизнь только начинается! Теперь мы понимаем, что, видимо, для своей подруги Маши Погребняк Оля Бузова собирала пинетки, распашонки, к рождению этого малыша готовилась. Судя по всему, она будет крестной мамой.