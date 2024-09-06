Калашникова — о рождении малыша у Погребняк: «Бузова будет крестной мамой»
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Анна Калашникова поздравила Марию Погребняк с четвертым наследником.
Мария Погребняк родила четвертого ребенка. Она уже воспитывает троих сыновей от Павла Погребняка и 5 сентября одарила своего второго мужа, Игоря Головинского, наследником.
Звезды российского шоу-бизнеса порадовались за знаменитую блондинку. Певица Анастасия Крайнова заметила, что Мария и ее второй муж — прекрасная пара. А Анна Калашникова назвала рождение четвертого малыша у продюсера — «настоящим чудом»
«В 30 лет жизнь только начинается! Теперь мы понимаем, что, видимо, для своей подруги Маши Погребняк Оля Бузова собирала пинетки, распашонки, к рождению этого малыша готовилась. Судя по всему, она будет крестной мамой.
Я поздравляю от всей души красавицу-маму и всю ее семью! Желаю малышу здоровья, а также чтобы он доставлял только радость своей красивой мамулечке. Мы много лет дружим с Машей, и, конечно, это просто мегакосмическая новость! Очень рада, что у нее все так классно сложилось. Я всегда удивлялась ее мегаспособности все успевать, быть супермамой, быть очень красивой, стройной, одновременно делать массу классного контента, быть продюсером, участвовать в разных проектах. Она действительно яркий пример супермамы!» — высказалась Анна Калашникова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org.