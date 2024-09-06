Почему Погребняк родила очередного мальчика? Что скрывается за улыбкой Марии на фото из роддома?

35-летняя Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. В личном блоге продюсер сообщила, что 5 сентября у нее появился малыш весом 3,820 кг и ростом 55 см.

Пол знаменитая блондинка не указала, но по тому, что она называет ребенка в мужском роде, а его одежда имеет коричневые элементы, можно предположить, что это опять мальчик.

Напомним, у Марии Погребняк от предыдущего брака с футболистом Павлом Погребняком уже есть трое сыновей. В настоящее время мужем участницы реалити «Сокровища императора» является бизнесмен Игорь Головинский.

Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, мы обратись к тарологу Анне Горшковой . Эксперт сразу нас предупредила, что карты Таро и Ленорман не отвечают на вопрос о поле ребенка, но что сейчас волнует Марию Погребняк , они сказать могут.

На нынешнее эмоциональное состояние Марии Погребняк выпал 16 аркан «разрушение» с символом башни.

«Это может говорить о том, что Мария не слишком довольна действительностью, возможно, у нее есть ощущение, что ее ожидания не сбылись», — прокомментировала таролог для Teleprogramma.org .

Отметим, что Мария Погребняк мечтала о девочке, поскольку парней у нее и так уже трое.

В то же время, отметила собеседница издания, Мария Погребняк с удовольствием принимает новый опыт и не отказывается от того, что предлагает ей жизнь.

Также Анна Горшкова заметила, что сами по себе роды можно трактовать как разрушение. Так что не исключено, что карты хотели указать на этот факт.

«Башня в Таро — это не всегда плохо», — подчеркнула Анна Горшкова.