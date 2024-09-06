Певица Крайнова поздравила Погребняк с рождением росленького малыша: «Машенька — потрясающий человечек!»

Певица Анастасия Крайнова, узнав о пополнении семейства от корреспондента
«Конечно, я хочу Машеньку поздравить, мы дружим! Она потрясающий человечек! И я так рада, что у нее и ее мужа родился ребеночек. У нее потрясающий любимый мужчина, очень искренний, добрый. У них сложилась замечательная пара, очень красивая! Я от всей души поздравляю их с таким замечательным событием! Самое главное, что хочется пожелать, это здоровья, здоровья и еще раз здоровья ребеночку. А еще чтобы родители всегда были рядышком, оберегали, холили, лелеяли малыша и друг друга! Прекрасного будущего крошке!» — сказала Анастасия Крайнова.
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