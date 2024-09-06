В жизни сына Наташи Королевой назрели сложности: «Он к такому не привык»
Архип Глушко и Наташа Королева. Фото: соцсети Наташи Королевой
Архип Глушко начал самостоятельную жизнь, но без родителей он не справится.
Сын Наташи Королевой хоть и пытается сам зарабатывать деньги, преподавая уроки японского языка, но от финансовых проблем это его не уберегло. Архип Глушко, который женился на своей давней возлюбленной Мелиссе Валынкиной, оказался не готов к семейной жизни.
И все дело в том, что он рос с золотой ложкой во рту. В разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев заявил, что такие дети, как Архип Глушко, к реальной самостоятельной жизни просто не приспособлены.
«Я не сомневаюсь, что при необходимости родители всегда могут помочь и Архипу, и Мелиссе. Вот у них недавно была свадьба. Понятное дело, что свадьбу оплачивали родители. Более того, Архип вырос в обеспеченной семье. Он привык, что у него всегда все есть. Он не привык пробиваться самостоятельно. В любом случае у него всегда есть какой-то плацдарм и запасной вариант в плане поддержки родителей», — объяснил эксперт.