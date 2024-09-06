В жизни сына Наташи Королевой назрели сложности: «Он к такому не привык»

Сын Наташи Королевой хоть и пытается сам зарабатывать деньги, преподавая уроки японского языка, но от финансовых проблем это его не уберегло. Архип Глушко, который женился на своей давней возлюбленной Мелиссе Валынкиной, оказался не готов к семейной жизни.

И все дело в том, что он рос с золотой ложкой во рту. В разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев заявил, что такие дети, как Архип Глушко, к реальной самостоятельной жизни просто не приспособлены.

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