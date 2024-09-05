Сын Наташи Королевой берет пять тысяч рублей за один урок японского языка

Сын Наташи Королевой вполне может похвастаться приличными доходами. Он в состоянии обеспечить себе и своей новоиспеченной супруге Мелиссе Валынкиной достойную жизнь, даже не обращаясь за помощью к матери. В разговоре с
«Знаю, что Архип работает, он преподает японский. Насколько я знаю, по пять тысяч за занятие. Якобы они сами снимают квартиру, сами себя обеспечивают», — сообщил эксперт.
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Стоит отметить, что стоимость урока с сыном Наташи Королевой недешевая. В языковых школах за такую сумму можно приобрести
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