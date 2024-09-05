Сын Наташи Королевой берет пять тысяч рублей за один урок японского языка

Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети Мелиссы Валынкиной

Архип Глушко явно не продешевил.

Сын Наташи Королевой вполне может похвастаться приличными доходами. Он в состоянии обеспечить себе и своей новоиспеченной супруге Мелиссе Валынкиной достойную жизнь, даже не обращаясь за помощью к матери. В разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев рассказал, сколько Архип Глушко получает только за один урок японского языка, который он преподает.

«Знаю, что Архип работает, он преподает японский. Насколько я знаю, по пять тысяч за занятие. Якобы они сами снимают квартиру, сами себя обеспечивают», — сообщил эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Стоит отметить, что стоимость урока с сыном Наташи Королевой недешевая. В языковых школах за такую сумму можно приобрести месячный абонемент на занятия. Цена за групповые уроки в подобных школах в провинциальных городах начинается от 500 рублей, а за индивидуальные — от полутора тысяч рублей. Напомним, что Архип Глушко окончил факультет востоковедения в Высшей школе экономики. Его обучение обходилось Наташе Королевой и Тарзану в 540 тысяч рублей в год.

Читайте также:

Читайте также