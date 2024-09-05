Сын Наташи Королевой берет пять тысяч рублей за один урок японского языка

Сын Наташи Королевой вполне может похвастаться приличными доходами. Он в состоянии обеспечить себе и своей новоиспеченной супруге Мелиссе Валынкиной достойную жизнь, даже не обращаясь за помощью к матери. В разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев рассказал, сколько Архип Глушко получает только за один урок японского языка, который он преподает.

«Знаю, что Архип работает, он преподает японский. Насколько я знаю, по пять тысяч за занятие. Якобы они сами снимают квартиру, сами себя обеспечивают», — сообщил эксперт.

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