Стало известно, на чем держится брак сына Наташи Королевой со стриптизершей
Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети Мелиссы Валынкиной
Архип Глушко женился не только из-за большой любви.
Многие поклонники Наташи Королевой не верят в то, что Мелисса Валынкина искренне относится к сыну певицы Архипу Глушко. Бывшую стриптизершу обвиняли в том, что она преследует корыстные цели. Однако, судя по всему, сам Архип доверят своей новоиспеченной жене полностью.
Их союз будет крепким и счастливым. Ведь Мелисса обладает невероятной энергетикой, которой заряжает и своего мужа. В разговоре с Teleprogramma.org таролог Алексей Гришин объяснил, что сын Наташи Королевой и Тарзана души не чает в своей супруге.
«Брак будет счастливый, успешный. У них будут дети, а значит, у Королевой и Тарзана — внуки. Отношения их наполнены такой сексуальной энергией. Если она была стриптизершей, это не значит, что она ему ничего не может дать. На самом деле это хороший союз. Это пара, в которой одному надо постоянно зажигать. Проблем с огоньком в отношениях не будет. Жизнь должна быть у них как праздник и карнавал», — заявил экстрасенс.