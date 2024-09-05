Стало известно, на чем держится брак сына Наташи Королевой со стриптизершей

Многие поклонники Наташи Королевой не верят в то, что Мелисса Валынкина искренне относится к сыну певицы Архипу Глушко. Бывшую стриптизершу обвиняли в том, что она преследует корыстные цели. Однако, судя по всему, сам Архип доверят своей новоиспеченной жене полностью.

Их союз будет крепким и счастливым. Ведь Мелисса обладает невероятной энергетикой, которой заряжает и своего мужа. В разговоре с Teleprogramma.org таролог Алексей Гришин объяснил, что сын Наташи Королевой и Тарзан а души не чает в своей супруге.

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