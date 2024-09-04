Участница «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева посоветовала Наташе Королевой отстать от сына и его жены: «Стрессовая ситуация»

Сын Наташи Королевой недавно женился на своей давней любви Мелиссе Валынкиной. Певица не сразу смогла найти общий язык с возлюбленной своего наследника. Дело в том, что предыдущая девушка Архипа Глушко — Мария Слугина — встречалась с ним только из-за принадлежности к известной семье. Наташа Королева беспокоилась, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» по-настоящему не любит ее сына.

Конечно, доверия к никому не известной Валынкиной тоже не было. Однако певице посоветовали отстать от сына, потому что никаких корыстных целей Мелисса не преследует. А все потому, что финансовое положение Архипа Глушко оставляет желать лучшего. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева .

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