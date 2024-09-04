Какое «преступление» приписывают Архипу Глушко?

Некоторое время назад в Сети появились ужасающие новости. В СМИ писали о том, что сын Наташи Королевой заколол ректора университета, а также насмерть сбил двоих участниц реалити-шоу «Дом-2». Писали, что Архип Глушко получил условный срок за свои злодеяния .

Саму Наташу Королеву насмешили подобные сплетни. Она заявила, что распускать такие слухи абсолютно неприемлемо. Однако вопрос о том, кто запустил в Сеть такую «кровожадную» историю, так и остался открытым. В разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев выдвинул свое предположение.

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