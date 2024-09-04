Какое «преступление» приписывают Архипу Глушко?

Архип Глушко и Наташа Королева. Фото: Global Look Press
По информации некоторых СМИ, на руках сына Наташи Королевой кровь трех человек.
Некоторое время назад в Сети появились ужасающие новости. В СМИ писали о том, что сын Наташи Королевой заколол ректора университета, а также насмерть сбил двоих участниц реалити-шоу «Дом-2». Писали, что Архип Глушко получил условный срок за свои злодеяния.
Саму Наташу Королеву насмешили подобные сплетни. Она заявила, что распускать такие слухи абсолютно неприемлемо. Однако вопрос о том, кто запустил в Сеть такую «кровожадную» историю, так и остался открытым. В разговоре с Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев выдвинул свое предположение.
«Не думаю, что могли заказать, потому что мне трудно представить, что он, как медийная личность, мог кому-то перейти дорогу, что кто-то хотел с ним как-то расправиться. Это недобросовестные порталы собирают трафик, привлекают аудиторию. Мы сами понимаем, что аудитория очень искушенная. И для того, чтобы привлечь трафик, люди прибегают к самым изощренным способам», — пояснил эксперт.