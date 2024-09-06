Названа главная причина провала Пугачевой на «Евровидении» в 1997 году

Многие связывали фиаско Аллы Пугачевой на конкурсе «Евровидение-1997» с форс-мажором . Как известно, представлять Россию в тот год должен был Валерий Меладзе с песней «Примадонна». Однако он заболел, и пришлось экстренно его заменить на Аллу Пугачеву .

Конечно, без достаточной подготовки певица провалилась. Однако музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что причина громкого фиаско совсем в другом. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснил, что Примадонна была профессионалом, поэтому не недостаток репетиций стал причиной. По мнению Бабичева, артистку подвел русский язык.

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«Я неоднократно заявлял, что у песни «Примадонна» Пугачевой было бы больше шансов занять более высокое место на «Евровидении», но подвел русский язык. Зарубежные зрители вообще ничего не поняли, о чем идет речь. На тот момент она могла бы в десятку и даже в пятерку войти. Но русский язык подвел», — высказался критик.