Названа главная причина провала Пугачевой на «Евровидении» в 1997 году
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Примадонна не смогла достойно представить свою страну.
Многие связывали фиаско Аллы Пугачевой на конкурсе «Евровидение-1997» с форс-мажором. Как известно, представлять Россию в тот год должен был Валерий Меладзе с песней «Примадонна». Однако он заболел, и пришлось экстренно его заменить на Аллу Пугачеву.
Конечно, без достаточной подготовки певица провалилась. Однако музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что причина громкого фиаско совсем в другом. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснил, что Примадонна была профессионалом, поэтому не недостаток репетиций стал причиной. По мнению Бабичева, артистку подвел русский язык.
«Я неоднократно заявлял, что у песни «Примадонна» Пугачевой было бы больше шансов занять более высокое место на «Евровидении», но подвел русский язык. Зарубежные зрители вообще ничего не поняли, о чем идет речь. На тот момент она могла бы в десятку и даже в пятерку войти. Но русский язык подвел», — высказался критик.
Напомним, что Алла Пугачев в 1997 году заняла всего лишь 15-е место из 25. Всего пять стран отдали свои баллы за выступление артистки, а остальные поставили ноль. Сама Алла Борисовна признавалась, что ей пришлось долго извиняться за свой провал.