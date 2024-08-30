Ирина Аллегрова сделала заявление на фоне слухов об уходе со сцены

Во время фестиваля «Новая волна» Ирина Аллегрова за кулисами кому-то сказала, что хочет уйти со сцены на заслуженный отдых. Конечно, такая информация не могла остаться незамеченной и наделала много шума.

Тем более что только на днях стало известно, что певица готова выступать на корпоративах за 16,5 миллионов рублей. При этом сама Ирина Аллегрова не захотела ни подтверждать, ни опровергать слухи о завершении ее карьеры.

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«Я по телефону не даю никаких комментариев», — заявила артистка в разговоре с Teleprogramma.org .