Ирина Аллегрова сделала заявление на фоне слухов об уходе со сцены
Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press
Информация о завершении карьеры просочилась из-за кулис фестиваля «Новая волна».
Во время фестиваля «Новая волна» Ирина Аллегрова за кулисами кому-то сказала, что хочет уйти со сцены на заслуженный отдых. Конечно, такая информация не могла остаться незамеченной и наделала много шума.
Тем более что только на днях стало известно, что певица готова выступать на корпоративах за 16,5 миллионов рублей. При этом сама Ирина Аллегрова не захотела ни подтверждать, ни опровергать слухи о завершении ее карьеры.
«Я по телефону не даю никаких комментариев», — заявила артистка в разговоре с Teleprogramma.org.
Отметим, что ранее об уходе Ирины Аллегровой высказался Юрия Лоза. Он заявил, что вряд ли кто-то заметит пропажу артистки из поля зрения. По его мнению, сейчас больше внимания сосредоточено на молодых артистах.