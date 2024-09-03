Психолог Коробченко бьет тревогу из-за состояния детей Пугачевой: «Идентичность будет стерта»

Алла Пугачева и Максим Галкин* подвергли своих детей серьезному психологическому испытанию в угоду своим принципам и желаниям. Лиза и Гарри Галкин ы за последние два года несколько раз переезжали и сменили уже две школы. Теперь семья проводит время с Юрмале, где детям тоже предстоит привыкать к новому окружению.

В разговоре с Teleprogramma.org психолог Ирина Коробченко объяснила, что если сейчас по Лизе и Гарри не видно, что им тяжело даются частые переезды, то в подростковом возрасте у них точно начнутся проблемы.

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«Постоянные переезды являются стрессом для детей. Когда меняется не просто окружение, но еще и культурная среда. Разные страны, разная культурная среда, разные способности. И детям нужно к ним приспосабливаться. Но поскольку дети умеют быстренько подстраиваться под среду, то изначально может показаться, что все в порядке. Но проблема появится на более поздних сроках развития. Это связано с кризисом идентичности, который наступает в 15-17 лет, когда ребенок не будет понимать кто он. Когда ребенок не будет понимать кто он, в том числе и национальная идентичность будет стерта. У него основы культурного содержания не сформируется. И таким людям будет сложнее адаптироваться, они будут склонны к кочевничеству», — пояснила эксперт.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.