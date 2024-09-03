«У Никиты небедная мама! С ним все в порядке в Америке!»: на новость о «нищете» внука Пугачевой отреагировал Тодуа
Никита Пресняков с женой. Фото: Global Look Press
Никита Пресняков показал свою домашнюю обстановку, удивив публику.
Никита Пресняков показал своим поклонникам, в каких условиях он живет в Нью-Йорке и работает. Оказалось, что спит и творит новые песни старший внук Аллы Пугачевой в одной комнате, на не совсем заправленном диване с разбросанным по нему бельем.
«Я думаю, что Никита талантливый парень, но если даже он не сможет себя в Америке реализовать в творческом плане, у него есть небедная мама Кристина Орбакайте. Есть прекрасная бабушка Алла Борисовна Пугачева. Я думаю, что Никита точно бедствовать не будет и точно без куска хлеба не останется. А беспорядок в доме? Он у многих творческих людей», - сказал собеседник Teleprogramma.org.