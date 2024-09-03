«У Никиты небедная мама! С ним все в порядке в Америке!»: на новость о «нищете» внука Пугачевой отреагировал Тодуа

Неужели у Никиты Преснякова нет рабочего кабинета с нормальным столом и офисным креслом? Удивительно.

Как рассказал сын Кристины Орбакайте , он зарабатывает на хлеб тем, что пишет саундтреки к компьютерной игре.

Светский обозреватель и телеведущий Леван Тодуа считает, что поклонники Никиты Преснякова могут не волноваться за своего кумира.

«Я думаю, что Никита талантливый парень, но если даже он не сможет себя в Америке реализовать в творческом плане, у него есть небедная мама Кристина Орбакайте . Есть прекрасная бабушка Алла Борисовна Пугачева. Я думаю, что Никита точно бедствовать не будет и точно без куска хлеба не останется. А беспорядок в доме? Он у многих творческих людей», - сказал собеседник Teleprogramma.org .