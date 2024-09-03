Что случилось с Валерием Леонтьевым: «Делает вид, что все хорошо»

Валерий Леонтьев переживает не лучшие времена. Он давно пропал из публичного пространства. Концерты он не дает, живет за границей и не дает никаких комментариев о своей личной жизни. И оказалось, что такое поведение певца не от усталости и от желания пожить для себя.

В разговоре с Teleprogramma.org таролог Рашида Губаева рассказала, что Валерию Леонтьеву приходится много денег тратить на свое здоровье. Из-за этого уровень жизни у певца сильно упал, но он пока к этому не привык.

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