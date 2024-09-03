Что случилось с Валерием Леонтьевым: «Делает вид, что все хорошо»
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Певец ушел в тень не просто так.
Валерий Леонтьев переживает не лучшие времена. Он давно пропал из публичного пространства. Концерты он не дает, живет за границей и не дает никаких комментариев о своей личной жизни. И оказалось, что такое поведение певца не от усталости и от желания пожить для себя.
«Леонтьеву тяжело сейчас. У него не получается жить, как раньше, свои желания исполнять. Много иллюзий у него. Он еще не до конца понимает, что случилось. Из-за проблем со здоровьем он не может зарабатывать, но до сих пор хочет жить своей звездной жизнью, но не совсем это получается. За все надо платить, много денег в здоровье вкладывать. В основном живет за счет жены. У него внутри пустота, наследников нет. Делает вид, что все хорошо, но нет», — объяснила экстрасенс.