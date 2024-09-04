Почему Захарова после «Последнего героя» не могла спать на кровати и ела ночью?

Обычно таких людей, как победительница «Новых пацанок» Кристина Захарова , женщины между собой называют «ведьмами». Они очень много едят и при этом никогда не толстеют.

Однако эта шикарная особенность сыграла для Кристины злую шутку во время ее участия в шоу ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон». Как известно, ребята там жили впроголодь, питаясь практически одной гречкой. Александр Лось, к примеру, сбросил на реалити 13 килограммов, а его победитель Дмитрий Конышев — 10 килограммов.

Как рассказала Кристина Захарова журналисту издания Teleprogramma.org , она обладает повышенным метаболизмом. Для нее вполне нормально за день поесть пять-шесть раз. А когда занимается физической нагрузкой, то принимает пищу практически постоянно. При этом, как только питание становится более умеренным, она начинает мгновенно терять массу.

«В первую ночь после проекта я дважды просыпалась, чтобы поесть. Также мне вообще было непривычно спать в кровати. Первое время мне, кажется, я каждый час что-то закидывала в себя, чтобы наесться», — призналась участница реалити.