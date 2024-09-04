Юрист Белоусова назвала, как могут засудить Mia Boyka за девочку-квадробера: «Штраф от 5 тысяч, административная ответственность»

Мама девочки Марьяны, которая в образе квадробера вышла к Mia Boyka на сцену и выслушала от нее порицание, намерена судиться певицей. Как пишет Shot, родительница считает, что ее дочь оскорбили, и уже написала соответствующее заявление.

Чем это может обернуться для Марии Бойко (Mia Boyka), Teleprogramma.org поинтересовался у Екатерины Белоусовой , юриста, члена Союза юристов-блогеров.

«Под оскорблением по российскому законодательству понимается умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность. При этом не каждая обидная, на первый взгляд, фраза будет считаться оскорблением. Подтвердить, что фраза является все-таки оскорблением, довольно трудно. Для этого потребуется проведение лингвистической экспертизы.

Эксперт рассматривает вопросы о том, имелся ли в высказанной фразе негативный смысл, и устанавливает, в какой форме была озвучена фраза: является ли она оценкой или суждением.

В данной ситуации фраза о квадроберах прозвучала из уст артиста на его собственном публичном выступлении и в присутствии большого количества зрителей.

Если эксперт придет к выводу о наличии оскорбления, то Мия Бойко может быть привлечена к административной ответственности: для подобных ситуаций законом предусмотрен штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей», — прокомментировала юрист.

Екатерина Белоусова также заметила, что певица Mia Boyka может получить от родителей девочки исковое заявление о компенсации морального вреда в связи с публичным оскорблением и понесенными нравственными страданиями.

«Рассчитывать на большие суммы компенсации не стоит. Суды редко полностью удовлетворяют исковые требования. И, как показывает практика, суммы взысканий существенно снижаются», — сказала эксперт.