Чем занимается Зубенко после «Выжить в Дубае»: работает на Таймыре, с Солдатовым общаться не желает, мечтает о детях

О том, какие уроки Андрей вынес из шоу, как живет сейчас и о чем мечтает – читайте в эксклюзивном интервью
В шоу вы изначально выбрали тактику бороться индивидуально, не устраивать заговоры, не сколачивать вокруг себя команды из «своих». Почему, ведь компанией выбивать из игры «неугодных» проще?
Первоначальной мыслью была идея создать непобедимую команду, побеждать все большие испытания вместе, делать все сообща, приходить к единому знаменателю. С выполнением этой задачи не вышло, так как внутри команды начали образовываться свои маленькие коалиции. И это прочувствовалось сразу. Поэтому мною было принято решение сражаться в одиночку, но при этом включаться все равно по максимуму в большие испытания.
В предпоследнем выпуске шоу вам дали возможность позвонить близким людям, вы решили набрать номер своей бывшей девушки. Почему? Общаетесь ли вы сейчас?
Мы с ней до сих пор общаемся. У нас хорошие взаимоотношения. Мне показалось, что это хорошая идея. Там, в пустыне, все скучали о семье, о детях, о близких, родных и так далее. Я тоже скучал и скучаю по своей семье, но мы живем в разных городах, и я к этому уже немного привык. Ляйсан, можно сказать, убедила меня позвонить ей, поскольку знала, что мы не совсем хорошо расстались. Сказала: «Позвони, Андрей, может быть, что-то решится». Я подумал: «А почему бы и нет? Почему не позвонить, не сделать себе и ей приятно?»
Чем команда звезд принципиально отличалась от команды народной?
Команда звезд в целом не сильно отличалась от народной команды. Возможно, мы чуточку скромнее, поначалу старались показать, что вот мы такие хорошие. А на самом деле в народной команде также достаточно было заговоров, интриг, расследований и так далее. У нас практически с самого начала образовалась коалиция из четырех человек. Точно так же, как и в звездной команде.
Народная команда. Фото: ТНТ
Были ли в шоу люди, которые категорически вам не нравились по каким-то человеческим качествам и поступкам?
Наверное, не было задачи рассматривать кого-то, с кем бы не хотелось общаться категорически из участников шоу «Выжить в Дубае». Но один человек все-таки сделал для этого все, это Остап Солдатов. С ним я бы, наверное, не хотел общаться ни на проекте, ни на сегодняшний день вне него. Мое общение с ним там было вынужденным. Если бы этого не происходило, то продолжались бы разговоры, что я пытаюсь развалить команду, вношу негатив и так далее. Любые вопросы, задаваемые в адрес ребят из коалиции, заканчивались словами: «Вот опять какие-то разговоры», «опять какие-то раздоры» и так далее. То есть ребята из той четверки не готовы были отвечать за свои поступки, действия и слова.
С кем из участников проекта «Выжить в Дубае» вы продолжаете общаться, дружить, почему?
Я общаюсь с доброй половиной народной команды, а из звездной команды – со всеми теми, с кем мы общались неплохо на проекте. Я всегда за адекватное, здоровое общение, за дружбу, за человечность. У меня не было и нет задачи от кого-то отвернуться и с кем-то не общаться.
Что для вас было самым сложным в шоу?
Самое тяжелое – это время. То есть условно, если бы мы пришли на проект на неделю, то настрой на победу было бы сохранить легко. Но поскольку мы там были достаточно долго, то за это время пришлось пережить много мыслей в своей голове: получится – не получится. И настрой постепенно терялся.
Сложно было переносить недостаток еды и прохладительных напитков.
Народная команда. Фото: ТНТ
Какие уроки вы вынесли из шоу? Чему оно вас научило?
После шоу пришло осознание, что наш человеческий резерв на самом деле намного глубже и больше, чем нам кажется. Даже в самые расхлябанные моменты нам удавалось собраться, сплотиться в единый организм и сделать одно важное дело.
Чем вы сейчас занимаетесь? Где живете, работаете, чем интересуетесь?
Я живу в Тюмени, но есть в планах переезд, о котором мне бы пока не хотелось говорить. Я обдумываю два варианта, куда и именно можно перебраться. Я по-прежнему работаю на Таймырском полуострове старшим мастером погрузочно-разгрузочных работ, и пока в моей жизни сильно ничего не поменялось. Узнаваемость на улицах появилась, есть разного рода предложения.
Уже лет 15-17 лет я увлекаюсь катанием на горных лыжах, сноубордингом, в целом люблю горы, собираю компании людей и отправляемся в путешествия. Также у меня есть свое небольшое дельце – это прокат горнолыжного снаряжения.
Люблю спорт и природу в целом.
Андрей Зубенко. Фото: ТНТ
Расскажите о ваших планах на будущее: в личной жизни, в быту, профессиональном развитии. Чего хотите в целом от жизни?
Рассказывать о планах не люблю, но если коротко, то в личной жизни хотелось бы создать гармоничную семью, детей. Уже давно об этом думаю.
Также хотелось бы, чтобы мои родители жили в комфортных условиях, построить либо купить им дом.
Есть желание и цель поменять компанию и, скорее всего, остаться там же, на Таймырском полуострове и продолжать заниматься своей деятельностью.
В целом от жизни хотелось бы больше ярких впечатлений, эмоций. Над этим я практически всегда работаю. Возможно, больше новых интересных знакомств, больше возможностей. И в целом каких-то положительных моментов, эмоций, встреч с друзьями, родными.
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