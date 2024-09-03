Чем занимается Зубенко после «Выжить в Дубае»: работает на Таймыре, с Солдатовым общаться не желает, мечтает о детях

Андрей Зубенко обратил на себя внимание публики во время участия в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Немногословный парень привлек внимание зрителей способностью не терять лицо в любой ситуации. И что бы ни говорили другие участники проекта, что без сговоров в этом деле не обойтись, Зубенко смог дойти практически до финальных игр, действуя индивидуально, так, как велит ему совесть.

О том, какие уроки Андрей вынес из шоу, как живет сейчас и о чем мечтает – читайте в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org .

В шоу вы изначально выбрали тактику бороться индивидуально, не устраивать заговоры, не сколачивать вокруг себя команды из «своих». Почему, ведь компанией выбивать из игры «неугодных» проще?

Первоначальной мыслью была идея создать непобедимую команду, побеждать все большие испытания вместе, делать все сообща, приходить к единому знаменателю. С выполнением этой задачи не вышло, так как внутри команды начали образовываться свои маленькие коалиции. И это прочувствовалось сразу. Поэтому мною было принято решение сражаться в одиночку, но при этом включаться все равно по максимуму в большие испытания.

В предпоследнем выпуске шоу вам дали возможность позвонить близким людям, вы решили набрать номер своей бывшей девушки. Почему? Общаетесь ли вы сейчас?

Мы с ней до сих пор общаемся. У нас хорошие взаимоотношения. Мне показалось, что это хорошая идея. Там, в пустыне, все скучали о семье, о детях, о близких, родных и так далее. Я тоже скучал и скучаю по своей семье, но мы живем в разных городах, и я к этому уже немного привык. Ляйсан, можно сказать, убедила меня позвонить ей, поскольку знала, что мы не совсем хорошо расстались. Сказала: «Позвони, Андрей, может быть, что-то решится». Я подумал: «А почему бы и нет? Почему не позвонить, не сделать себе и ей приятно?»

Чем команда звезд принципиально отличалась от команды народной?

Команда звезд в целом не сильно отличалась от народной команды. Возможно, мы чуточку скромнее, поначалу старались показать, что вот мы такие хорошие. А на самом деле в народной команде также достаточно было заговоров, интриг, расследований и так далее. У нас практически с самого начала образовалась коалиция из четырех человек. Точно так же, как и в звездной команде.