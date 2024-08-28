Лось после «Последнего героя»: тут же съел 2 порции картошки, похудел на 13 кг, разочаровался в людях

В проекте
В этом шоу Александр Лось тоже показал себя одним из самых сильных участников, он дважды становился вождем племени, но покинул проект по решению участников, так и не успев до конца проявить себя.
Об участии в «Последнем герое», о трудностях и взаимоотношениях, Александр Лось рассказал в эксклюзивном интервью сайту
— Вам не было обидно уходить из проекта? Считаете ли вы голосование за вас на «Последнем герое» справедливым?
— Я не считаю голосование справедливым. Просто участники команды «Медведей» приняли тактику голосовать за сильных игроков. Возможно, сработало «проклятие вождя», а я был вождем два раза. Вождей просто убирали. В команде «Волков» некоторые не сдержали свое обещание. Одним словом, произошло как произошло. Это их выбор.
—Что вы подумали, когда поняли, что суждено уйти именно вам?
— Я чувствовал, что уйду. Но у меня не было обиды или сожаления. Я, в принципе, был даже рад, потому что в коллективе появилась какая-то неискренность, коалиция. Это не моя игра. Я был счастлив и чувствовал облегчение, что ухожу.
— Как вы считаете, вам удалось проявить себя в шоу в полной мере?
— Конечно, в полной мере я себя не проявил, но считаю, что ушел достойно: никого не подставив, не сказав никому плохих слов. То, что мне не нравилось, я всегда говорил в глаза. Некоторые игроки говорили все за глаза, создавали коалиции. Это их право, их игра. Я не мог так поступать.
— Насколько тяжелым оказался для вас этот проект?
— Я не могу сказать, что для меня этот проект был тяжелым физически, хотя мы спали в болоте и находились в лесу. Было морально тяжело находиться с некоторыми людьми.
— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?
— Часть денег я потратил бы на себя. Также у меня есть идея открыть в Москве филиал народно-циркового коллектива «Арлекин» для детей, где они могли бы заниматься цирковым искусством, приезжать, знакомиться с ребятами, выступать. Я строю в своем городе Енакиево спортзал, но хотелось бы дать детишкам возможность развиваться и обмениваться опытом.
— Про Алтай говорят как про мистическое место, вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?
— Да, мне удалось почувствовать энергию и силу Алтая. Алтай нас не принимал, были постоянные дожди, постоянная сырость. Даже если на какое-то время выходило солнце, оно не прогревало и не осушивало землю. Мистическим было то, что мы просили богов Алтая сжалиться над нами, и на следующий день выходило солнце, было тепло.
— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за пределы проекта, не захотелось ли есть все подряд?
— Конечно, голод мы ощущали. Нам давали на три дня 1,5 килограмма гречки на шестерых. За время проекта я похудел на 13 килограммов. Было мало еды и постоянная физическая нагрузка. Мы рубили деревья, постоянно обустраивали свой быт. Но даже если бы мы ничего не делали, мы спали в сырости и холоде, потому что ночью был -1 градус. Организм сжигает калории, чтобы согреться. Нам хотелось мяса, горячего чая или кофе. Без этого мы страдали. Как только я вышел с проекта, наелся. Съел две порции картошки, мяса, салаты — это было такое облегчение. Я ел все подряд, но это было так классно и круто! Это останется со мной на всю жизнь, как я ел после проекта, набирал вес.
— Сейчас ни для кого не секрет, что
— Да, я замечал. Коля часто делал Ксюше комплименты, на какие-то она отвечала взаимностью. Но мне кажется, что они подходят друг другу, они хорошая пара. Дай бог им счастья, здоровья, любви, деток. Пусть они будут счастливы и у них все получилось.
— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
— Люди могут подставлять, ради финансовой выгоды готовы улыбаться в глаза, при этом плетя интриги и создавая коалиции. Я разочаровался в людях. Это жизненный урок — ради финансов люди могут идти на многое и изменять своим принципам.
— Осталось после шоу чувство разочарования в некоторых участниках? Кто вам из участников наиболее симпатичен и почему?
— Наиболее симпатичны из девчонок Саша Маслакова, очень искренняя и открытая. За это она и вылетела с проекта. Мы с ней до сих пор общаемся. Нравится Давид Ниамеди, Ваня Пышненко — хорошие ребята. Ваня не позитивно обо мне отзывался на каких-то синхронах. На проекте он играл, но как человек он очень искренний и открытый. Давид — это мужчина, который отвечает за свои слова.
— С кем вы из участников поддерживаете или хотите поддерживать связь? Почему?
— Я общаюсь почти со всеми, у меня нет врагов. Это была игра, каждый играл, как мог.
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где трудитесь? Какие у вас интересы, хобби, как отдыхаете в свободное время?
— Продолжаю заниматься спортом и тренировать детей, обучать их цирковому искусству. У меня цирковая семья: мама, сестра, племянница — тренеры. Сейчас нахожусь в Москве, пытаюсь открыть филиал для детей. Я их очень люблю. Также люблю спорт, активный отдых.
Напомним, ранее мы писали об Александре Маслаковой, которая чувствовала от Николая Сердюкова
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