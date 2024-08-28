Лось после «Последнего героя»: тут же съел 2 порции картошки, похудел на 13 кг, разочаровался в людях

В проекте Teleprogramma.org « Жизнь после шоу » новый герой — Александр Лось, которого многие запомнили по победе в реалити «Выжить в Самарканде». Как известно, он не стал останавливаться на достигнутом и уверенно вступил в борьбу за 5 миллионов в проекте ТВ-3 « Последний герой. Русский сезон ».

В этом шоу Александр Лось тоже показал себя одним из самых сильных участников, он дважды становился вождем племени, но покинул проект по решению участников, так и не успев до конца проявить себя.

Об участии в «Последнем герое», о трудностях и взаимоотношениях, Александр Лось рассказал в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org .

— Вам не было обидно уходить из проекта? Считаете ли вы голосование за вас на «Последнем герое» справедливым?

— Я не считаю голосование справедливым. Просто участники команды «Медведей» приняли тактику голосовать за сильных игроков. Возможно, сработало «проклятие вождя», а я был вождем два раза. Вождей просто убирали. В команде «Волков» некоторые не сдержали свое обещание. Одним словом, произошло как произошло. Это их выбор.

—Что вы подумали, когда поняли, что суждено уйти именно вам?

— Я чувствовал, что уйду. Но у меня не было обиды или сожаления. Я, в принципе, был даже рад, потому что в коллективе появилась какая-то неискренность, коалиция. Это не моя игра. Я был счастлив и чувствовал облегчение, что ухожу.