Как живет после «Последнего героя» Кристина Захарова: разбила электронку, увлеклась каскадерством, открывает кафе

Кристина Захарова ярко ворвалась в проект
— Как вы считаете, вам удалось проявить себя в шоу «Последний герой. Русский сезон» в полной мере?
— Я думаю, что мне удалось проявить себя, но не в полном объеме. Если бы не произошла ситуация, связанная со здоровьем, то, конечно, удалось бы проявить себя гораздо больше.
— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?
— Часть денег потратила бы на родителей, провела бы им водопровод. Остальную часть – на себя, саморазвитие, а также вложила бы деньги в бизнес.
— Самое поразительное, что случилось для вас в шоу «Последний герой. Русский сезон».
— Самой поразительной была ситуация с вождями. В этом сезоне этот статус
— Про Алтай говорят как про мистическое место, вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?
— Алтай — удивительное место с мощнейшей энергетикой, прочувствовать которую удалось, мне кажется, каждому. Это сложно объяснить, это на уровне ощущений: ты чувствуешь эту величественную силу природы, силу Алтая. Чтобы все это прочувствовать, там надо побывать.
Участники «Последнего героя». Фото: ТВ-3
— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за пределы проекта, не захотелось ли есть все подряд?
— Да, голод, конечно, был ощутим. Я не раз говорила на проекте, что у меня сильный метаболизм. В обычной жизни я ем 5–6 раз в день. А если я занимаюсь спортом, то вообще ем практически все время. Я очень быстро теряю вес, теряю питательные вещества. В первую ночь после проекта я дважды просыпалась, чтобы поесть. Также мне вообще было непривычно спать в кровати. Первое время мне, кажется, я каждый час что-то закидывала в себя, чтобы наесться.
— Осталось после шоу чувство разочарования в некоторых участниках? Кто вам из участников наиболее симпатичен и почему?
— Разочарование осталось только к себе, что я так рано вылетела. К другим участникам разочарования я не испытывала. Мне с ними детей не крестить, почему они должны меня разочаровать? Нет, такого не было. Мне многие участники симпатичны, но с командой «медведей» я не так хорошо успела познакомиться. Из моей команды достаточно близким человеком мне стала Ксюша Суркова, мы и после проекта с ней общаемся. Но в целом, я думаю, что в этом сезоне были очень классные ребята.
— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
— После каждого реалити ты выходишь чуточку новым человеком, поднявшись на один или несколько уровней. Где в жизни еще можно себя так испытать, как на реалити? Для себя я вынесла важный урок, что мне нужно заниматься восстановлением своего здоровья, сделать прямо на это упор: питание, витамины. Важнее здоровья нет ничего. Без здоровья ты не можешь сделать ничего, как бы ты не хотел и каким бы сильным, классным и амбициозным ты бы ни был. Поэтому сейчас я активно занимаюсь своим здоровьем, слежу за режимом и питанием, а также избавляюсь от вредной привычки курения. Как только я вышла с проекта, молотком разнесла свою электронную сигарету.
Участники «Последнего героя». Фото: ТВ-3
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где трудитесь? Какие у вас интересы, хобби, как отдыхаете в свободное время?
— Я сейчас занимаюсь открытием нашего аниме-кафе на Красноказарменной в Москве. Очень надеюсь, что откроем двери для посетителей уже в первую неделю сентября. А благодаря Ксении Сурковой, которая познакомила меня с интересными людьми, я еще занимаюсь каскадерством. У меня уже было несколько ролей. Это очень круто, безумно рада тому, чем я сейчас занимаюсь, потому что давным-давно хотела это осуществить. И я благодарна ТВ-3, «Последнему герою» и Ксении Сурковой, что это получилось. Вообще, я давно убеждена, что случайности не случайны. Никто в нашу жизнь не приходит просто так, и «Последний герой» мне это доказал.
— Ваши планы на жизнь. Чего хотите добиться в ближайшем будущем? Каковы ваши глобальные планы?
— У меня всегда были глобальные планы. С детства я мечтала спасать животных. Хотела, чтобы у меня был огромный заповедник, куда я привозила бы животных после жестокого с ними обращения. Для меня вообще животные и дети — самые чистые и искренние существа. Эта цель для меня всегда останется неизменной. Вторая глобальная цель — в позитивном ключе вписать себя в историю. Создать для человечества что-то такое, что упростит жизнь, разбудит сознание людей и образует в нем устойчивые принципы, которые основаны, прежде всего, на человеческом отношении друг к другу. Все мы братья и сестры, и я вообще за мир во всем мире. Хотя я и сама была жесткой, но это сразу просыпается, если как-то затронуть и задеть моих близких. Но я с этим работаю. И, кстати, «Последний герой» научил меня справляться с эмоциями, показал, что надо работать над собой, своей психикой, психологией. Но при всем этом самое главное для меня — остаться человеком, остаться собой, постоянно повышая свой уровень. Не потерять свой огонек и свою уникальность, но с каждым днем становится лучше самой себя.
Ранее, у читателей Teleprogramma.pro была возможность познакомиться поближе с победителем шоу Дмитрием Конышевым, который сбросил на «Последнем герое» 10 кг, а также с Александром Лосем, он расстался в реалити
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