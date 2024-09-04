Как живет после «Последнего героя» Кристина Захарова: разбила электронку, увлеклась каскадерством, открывает кафе

Кристина Захарова ярко ворвалась в проект «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3, но приняла решение покинуть его из-за подорванного здоровья — суровый климат Алтая дал о себе знать. С какими эмоциями звезда «Новых пацанок» проходила испытания, об отношениях с героями проекта и планах на будущее — читайте в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org .

— Как вы считаете, вам удалось проявить себя в шоу «Последний герой. Русский сезон» в полной мере?

— Я думаю, что мне удалось проявить себя, но не в полном объеме. Если бы не произошла ситуация, связанная со здоровьем, то, конечно, удалось бы проявить себя гораздо больше.

— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?

— Часть денег потратила бы на родителей, провела бы им водопровод. Остальную часть – на себя, саморазвитие, а также вложила бы деньги в бизнес.

— Самое поразительное, что случилось для вас в шоу «Последний герой. Русский сезон».

— Самой поразительной была ситуация с вождями. В этом сезоне этот статус оказался невезучим.

— Про Алтай говорят как про мистическое место, вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?

— Алтай — удивительное место с мощнейшей энергетикой, прочувствовать которую удалось, мне кажется, каждому. Это сложно объяснить, это на уровне ощущений: ты чувствуешь эту величественную силу природы, силу Алтая. Чтобы все это прочувствовать, там надо побывать.