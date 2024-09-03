Стилист Стопычева не оценила наряд Муцениеце на День знаний: «Такое уже не в моде»

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса пошла в школу в неподходящей одежде.

Агата Муцениеце попыталась подобрать наряд школьницы, когда повела своих детей в школу в День знаний. Однако из затеи слиться с ученицами ничего не вышло.

Актриса выбрала платье, которое уже вышло из моды, не сумела правильно сочетать цвета и надела гольфы на голые ноги. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева разобрала образ Агаты Муцениеце и вынесла неутешительный вердикт.

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«Образ Агаты Муцениеце выглядит немного нелепо. Надевать гольфины Агате я бы посоветовала не на голые ноги, а на колготки. Тем более если она повела ребенка в учебное учреждение. Так как гольфины ярко белого цвета, воротничок молочного оттенка на груди выглядит грязно!

Объемные рукава, широкая белая вставка на груди — все это прибавляет лишних килограммов, да и платья такие уже не в моде! Слишком большая сумка смотрится грузно и искажает фигуру! В целом детали образа Агаты больше подошли бы юной школьнице, а не деловой женщине», — высказалась стилист.

Агата Муцениеце с дочкой Мией. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

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