Стилист Стопычева не оценила наряд Муцениеце на День знаний: «Такое уже не в моде»

«Образ Агаты Муцениеце выглядит немного нелепо. Надевать гольфины Агате я бы посоветовала не на голые ноги, а на колготки. Тем более если она повела ребенка в учебное учреждение. Так как гольфины ярко белого цвета, воротничок молочного оттенка на груди выглядит грязно!
Объемные рукава, широкая белая вставка на груди — все это прибавляет лишних килограммов, да и платья такие уже не в моде! Слишком большая сумка смотрится грузно и искажает фигуру! В целом детали образа Агаты больше подошли бы юной школьнице, а не деловой женщине», — высказалась стилист.