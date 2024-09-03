Стилист Стопычева не оценила наряд Муцениеце на День знаний: «Такое уже не в моде»

Агата Муцениеце попыталась подобрать наряд школьницы, когда повела своих детей в школу в День знаний. Однако из затеи слиться с ученицами ничего не вышло.

Актриса выбрала платье, которое уже вышло из моды, не сумела правильно сочетать цвета и надела гольфы на голые ноги. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева разобрала образ Агаты Муцениеце и вынесла неутешительный вердикт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!