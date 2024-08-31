«Использует сына, как некий инструмент для своего продвижения»: почему Прилучному стоит запретить Брутян показывать малютку Микаэля всем подряд
Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press
Жена Павла Прилучного продолжает прятать лицо сына.
Психолог, член общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Сергей Ланг в беседе с сайтом Teleprogramma.org объяснил, почему Зепюр Брутян показывает сына в своем микроблоге, но продолжает прятать лицо маленького Микаэля.
«То, что Зепюр Брутян публикует фото сына в социальных сетях, это конечно, неправильно. Так она привлекает к себе внимание, использует сына, как некий инструмент для своего продвижения. На месте Павла, я бы запретил ей делать подобные публикации», - говорит Сергей Ланг.
При этом, он похвалил жену Павла Прилучного за то, что она сумела найти общий язык с его сыном Тимофеем и дочкой Мией. Этот ход психолог назвал верным. И едва ли таким образом возлюбленная «мажора» хотела как-то задеть его бывшую жену Агату Муцениеце. Просто Зепюр Брутян поняла, что путь к сердцу Павла Прилучного лежит через идеальное общение с его детьми.