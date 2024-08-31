«Использует сына, как некий инструмент для своего продвижения»: почему Прилучному стоит запретить Брутян показывать малютку Микаэля всем подряд

Психолог, член общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Сергей Ланг в беседе с сайтом Teleprogramma.org объяснил, почему Зепюр Брутян показывает сына в своем микроблоге, но продолжает прятать лицо маленького Микаэля.

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«То, что Зепюр Брутян публикует фото сына в социальных сетях, это конечно, неправильно. Так она привлекает к себе внимание, использует сына, как некий инструмент для своего продвижения. На месте Павла, я бы запретил ей делать подобные публикации», - говорит Сергей Ланг.