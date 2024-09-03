Стилист Правич — об образе Собчак с нелепым платьем: «Тянет на слабую тройку»

Ксения Собчак с гордостью представила публике свой образ на День знаний. Журналистка гордо прошлась в темном платье длины миди с нелепыми белыми узорами. Ксения Собчак вдохновлялась модой 30–40-х годов, но просчиталась.

В разговоре с Teleprogramma.org стилист Дарья Правич объяснила, что удались светской львице только прическа и макияж. А вот все остальные детали образа — полный провал.

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