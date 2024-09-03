Стилист Правич — об образе Собчак с нелепым платьем: «Тянет на слабую тройку»
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Светской львице следовало посоветоваться с профессионалами.
Ксения Собчак с гордостью представила публике свой образ на День знаний. Журналистка гордо прошлась в темном платье длины миди с нелепыми белыми узорами. Ксения Собчак вдохновлялась модой 30–40-х годов, но просчиталась.
«Прическа и макияж — отлично, они и держат этот образ, потому что больше ничего аутентичного, играющего на него или хотя бы украшающего Ксению здесь нет. Платье выбрано однозначно неподходящей длины.
Как понять? Просто представьте его на полторы ладони длиннее: сразу добавляет стройности, вытягивает силуэт. Плюс Ксении не идут ни такой принт, ни цветовая гамма. Туфли и сумка — провал. Лодочками сложно испортить образ с ретро-платьем, но здесь все получилось, потому что не попали в тон. Впрочем, с фактурой тоже вышла промашка — металлик точно не про 40-е.
Сумка идеальна, чтобы носить пачку тетрадей на проверку из двух, а то и трех параллелей, но вряд ли Ксении нужна такая опция. Миниатюрная смотрелась бы куда лучше. Образ тянет на слабую тройку, увы», — оценила образ Ксении Собчак имиджмейкер.