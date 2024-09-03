Волочкова — об удалении татуажа бровей: «В стране нет других проблем»

Анастасия Волочкова решила изменить форму бровей и столкнулась с тем, что это стали обсуждать довольно активно. Такая реакция позабавила и удивила балерину.

В разговоре с Teleprogramma.org прима пожаловалась, что у нее помимо бровей есть и другие проблемы, но этого никто не замечает.

«Я сейчас улыбаюсь и не перестаю удивляться — в стране нет других проблем, кроме того, что Анастасия Волочкова решила подправить бровку, заретушировать тот татуаж, который был, сделать новую форму. Все, что касается Анастасии Волочковой, знаете, я вот чихну, и это уже будет тяжелейшая болезнь. Вот то, что у меня сустав на ногах начинает беспокоить, это никого не интересует. А то, что Волочкова бровку решила подкрасить, событие», — возмутилась Анастасия Волочкова .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!