Дмитрий Конышев после «Последнего героя» распродает личные вещи

Победитель шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 Дмитрий Конышев рассказал изданию Teleprogramma.org , что сбросил 10 кг на проекте. Это, к слову, не рекордная цифра. Например, Александр Лось потерял 13 кг.

Комик рассказал нашему журналисту, что не любит слово «похудел», предпочитая говорить «постройнел». До проекта он весил 80 кг, после него стал видеть на весах цифру 70, но сейчас, правда, появилась дополнительная единичка, и вес Конышева составляет 71 кг. Именно столько Дмитрий планирует держать и дальше, а потому уверенно выставил на продажу свои вещи, которые стали ему большими.

«Вес, который у меня в данный момент, я буду поддерживать всяческими методами, хотя мне не составляет это особого труда. Я просто стараюсь питаться нормально, в нужное время, без фанатизма, без огромных порций — и все! Ну и, как говорится, после шести главное не есть, да?» — рассудил Дмитрий Конышев в беседе с Teleprogramma.org.